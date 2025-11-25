BB 19 Ticket To Finale: इन 4 सदस्यों को मिली टिकट टू फिनाले की दावेदारी, Tanya Mittal का नाम लिस्ट से बाहर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे बिग बॉस 19 अपने आखिरी पड़ाव पर है, घर के अंदर ड्रामा, दुश्मनी और एक्साइटमेंट नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए है। फिनाले में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और अब वो दिन आ गया है जिसका दर्शकों और कंटेस्टेंट दोनों को बेसब्री से इंतजार था- टिकट टू फिनाले। जी हां उन सदस्यों के नाम सामने आ गए हैं जो टिकट टू फिनाले के लिए दावेदार बन गए हैं। टिकट टू फिनाले की रेस ने कंटेस्टेंट्स के बीच के माहौल को बदल दिया है।

कैसे मिले टिकट टू फिनाले के दावेदार टिकट टू फिनाले टास्क इस सीजन का टर्निंग पॉइंट बन गया है, जिसने गार्डन एरिया को दो लावा रेस ट्रैक के साथ एक ड्रामैटिक ‘फायर ओशन’ में बदल दिया। हर राउंड में दो कंटेस्टेंट ने मुकाबला किया, जबकि दो हाउसमेट हेल्पर के तौर पर काम कर रहे थे। हारने वालों को तुरंत रेस से बाहर कर दिया गया, जिससे प्रेशर और बढ़ गया।