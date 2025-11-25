BB 19 Ticket To Finale: इन 4 सदस्यों को मिली टिकट टू फिनाले की दावेदारी, Tanya Mittal का नाम लिस्ट से बाहर
Bigg Boss 19 Ticket To Finale: फाइनली वो दिन आ गया जब बिग बॉस 19 को टिकट टू फिनाले के लिए अपने दावेदार मिल गए हैं। जिनमें घर के 4 सदस्यों का नाम सामने आया है। अब इन चार सदस्यों के बीच टिकट टू फिनाले का घमासान होगा। आइए जानते हैं कौन हैं ये चार घरवाले और कौन से कंटेस्टेंट हैं लिस्ट से बाहर।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे बिग बॉस 19 अपने आखिरी पड़ाव पर है, घर के अंदर ड्रामा, दुश्मनी और एक्साइटमेंट नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए है। फिनाले में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और अब वो दिन आ गया है जिसका दर्शकों और कंटेस्टेंट दोनों को बेसब्री से इंतजार था- टिकट टू फिनाले। जी हां उन सदस्यों के नाम सामने आ गए हैं जो टिकट टू फिनाले के लिए दावेदार बन गए हैं। टिकट टू फिनाले की रेस ने कंटेस्टेंट्स के बीच के माहौल को बदल दिया है।
कैसे मिले टिकट टू फिनाले के दावेदार
टिकट टू फिनाले टास्क इस सीजन का टर्निंग पॉइंट बन गया है, जिसने गार्डन एरिया को दो लावा रेस ट्रैक के साथ एक ड्रामैटिक ‘फायर ओशन’ में बदल दिया। हर राउंड में दो कंटेस्टेंट ने मुकाबला किया, जबकि दो हाउसमेट हेल्पर के तौर पर काम कर रहे थे। हारने वालों को तुरंत रेस से बाहर कर दिया गया, जिससे प्रेशर और बढ़ गया।
टिकट टू फिनाले के लिए किए गया टास्क दो-दो कंटेस्टेंट्स के बीच हुआ जिसमें अपने कॉम्पिटीटर से तेज भागकर ट्रैक क्रॉस करना था। वहीं बाकी हाउसमेट्स को हेल्पर्स बनाया गया। रेस 1 में घरवालों को 10 मिनट में बैग्स को सूखी खास से भरना था और दूसरी आवाज पर रुकना था और बैग उठाना था। इसके बाद बैग का वजन किया जाता है और भारी बैग्स के लिए हैल्पर्स दिए जाते हैं। इस तरह तो रेस जीतता है वह टिकट टू फिनाले का दावेदार बन जाता है।
इन कंटेस्टेंट के बीच हुआ टास्क
राउंड 1: अशनूर वर्सेज तान्या
अशनूर कौर ने तान्या मित्तल को हराकर टिकट टू फिनाले में पहली जगह पक्की की। प्रणित मोरे के तान्या की मदद करने के बावजूद, वह आखिरी प्लेटफॉर्म नहीं लगा पाए, जिससे वह हार गईं।
राउंड 2: प्रणित वर्सेज शहबाज
गौरव खन्ना ने प्रणित की और अशनूर ने शहबाज की मदद की, मुकाबला जबरदस्त था। प्रणित ने दम दिखाया और दूसरे कंटेंडर की जगह ले ली।
राउंड 3: गौरव वर्सेज मालती
तीसरे राउंड में गौरव खन्ना ने लगातार स्पीड और ग्रिप से मालती चाहर को हराया और तीसरे फाइनलिस्ट के तौर पर अपनी जगह बनाई।
राउंड 4: फरहाना वर्सेज अमाल
आखिरी राउंड में फरहाना भट्ट और अमाल मलिक के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। हालांकि दोनों ने बहुत एनर्जी के साथ परफॉर्म किया, लेकिन गौरव की मदद से फरहाना आगे निकल गईं और चौथी कंटेंडर बन गईं।
और इसी के साथ चार ऑफिशियल टिकट टू फिनाले कंटेस्टेंट अशनूर कौर, प्रणित मोरे, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट बन गए हैं। वहीं अमाल, तान्या, शहबाज और मालती टिकट टू फिनाले में अपनी दावेदारी पक्की नहीं सके। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा एक कंटेस्टेंट टिकट टू फिनाले में जगह पक्की करेगा। जैसे-जैसे बिग बॉस 19 फिनाले के करीब आ रहा है, फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंटेस्टेंट फाइनल लाइनअप में अपनी जगह पक्की करेगा और आखिर में ट्रॉफी कौन घर ले जाएगा।
