Bigg Boss 19: मालती ने अशनूर को एक्सपोज करने की दी धमकी, अभिषेक का नाम सुनते ही आगबबूला हुईं एक्ट्रेस
विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में फिर से एक ग्रुप टूटने की कगार पर है। फिनाले से पहले अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) और मालती चाहर (Malti Chahar) के बीच भयंकर झगड़ा हुआ है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) फिनाले के करीब है और घर का माहौल दिन-ब-दिन और बिगड़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय से अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) और मालती चाहर (Malti Chahar) दोस्त बने हुए थे, लेकिन अब उनके बीच भी दरार आ गई है।
मालती चाहर और अशनूर कौर के बीच झगड़ा हो गया है। दोनों के बीच अनबन की शुरुआत गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) से शुरू हुई। हुआ
अशनूर और मालती में हुई लड़ाई
मालती और गौरव किचन एरिया में बैठे होते हैं। गौरव, मालती से सवाल करते हैं, "मेरे से इतनी नफरत क्यों?" इतने में अशनूर कमेंट करती हैं, "कैसी नफरत? आपसे थोड़ी नफरत है। यह तो स्टेटमेंट देकर मुकर गई।" फिर अशनूर ने कहा कि वह मालती का डबल फेस प्वॉइन्ट आउट कर रही हैं। फिर मालती ने कहा, "डबल फेस पता है किसे कहते हैं?" अशनूर ने रिप्लाई किया- दोगलापन।
अशनूर ने मालती को बुलाया ढोंगी
मालती चाहर ने फिर कमेंट कर इशारा किया कि अभिषेक बजाज को आप और उन्हें तुम बोलना, दोगलापन है। इतने में अशनूर ने कहा कि वो वीक कंटेस्टेंट होते हैं जो आपस की लड़ाई में दूसरे को लाते हैं। मालती ने कहा कि वह खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगी। इतने में अशनूर ने कहा, "मैं सब डिफेंड कर लूंगी। बोलो तो सही। कुछ है थोड़ी बोलने के लिए।" मालती ने कहा, "क्या मेरा गेम दिख रहा है? सब दिखता है। मुझे अभी भी दिख रहा है, पहले भी दिख रहा था।"
मालती ने कहा कि वह उन्हें बच्चा मानती हैं और वह उनके सामने बच्चे की तरह ही बिहेव करें। इतने में बार-बार अशनूर उन्हें एक्सपोज करने के लिए कहती हैं। अशनूर ने मालती को ढोंगी भी बताया।
