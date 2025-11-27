Bigg Boss 19: मालती ने अशनूर को एक्सपोज करने की दी धमकी, अभिषेक का नाम सुनते ही आगबबूला हुईं एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) फिनाले के करीब है और घर का माहौल दिन-ब-दिन और बिगड़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय से अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) और मालती चाहर (Malti Chahar) दोस्त बने हुए थे, लेकिन अब उनके बीच भी दरार आ गई है।

