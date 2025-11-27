Language
    अभिषेक बजाज संग अफेयर की खबरों पर Donal Bisht की चेतावनी, कहा- 'लीगल एक्शन लूंगी'

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    टीवी की मशहूर एक्ट्रेस डोनल बिष्ट का नाम इन दिनों बिग बॉस सीजन 19 में नजर आने वाले कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज संग जोड़ा जा रहा है। इस मामले को लेकर डोनल भड़क गई हैं और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 

    अभिषेक बजाज और डोनल बिष्ट (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस में से एक डोनल बिष्ट (Donal Bisht) को भला कौन नहीं जानता। मौजूदा समय में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) से हाल ही में बाहर होने वाले कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) संग डोनल का नाम जोड़ा जा रहा है। अफेयर की खबरों लेकर अब टीवी एक्ट्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इस मामले को महज अफवाह करार दिया है। आइए जानते हैं कि डोनल बिष्ट ने क्या-क्या कहा है।

    डोनल का फूटा गुस्सा

    इंटरनेट मीडिया पर कई बार अफवाहें इस तरह से फैल जाती हैं कि वह लोगों को सच लगने लगती हैं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों टीवी अभिनेत्री डोनल बिष्ट के साथ हुआ, जिस पर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। डोनल का नाम पिछले कुछ दिनों से अभिनेता और बिग बॉस 19 से बाहर हुए प्रतिभागी अभिषेक बजाज के साथ जोड़ा जा रहा था। अभिषेक की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने उन पर विवाहेतर संबंध के आरोप लगाए थे। जिसके बाद अफवाहें उड़ीं कि डोनल से अभिषेक के रिश्ते होने के कारण शादी टूटी थी।

    अब डोनल बिष्ट ने नाराजगी जताते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल (Donal Bisht Instagram पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा- ‘मैं शहर से बाहर शूट कर रही थी और इस मामले को देखने की स्थिति में नहीं थी। मुझे बस इतना कहना है कि मेरे नाम को अनावश्यक बेकार की बातों में घसीटना बंद करें। अगर सच्चाई नहीं पता है, तो कमेंट न करें। अफवाहें न फैलाएं, क्योंकि मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझ पर कोई भी झूठा आरोप लगाने या बदनाम करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    (डोनल बिष्ट इंस्टाग्राम स्क्रीन शॉट)

    मैं अब इससे तंग आ चुकी हूं। मैंने सालों मेहनत करके अपना नाम बनाया है। मैं एक सम्मानित परिवार से हूं। मैं यहां काम करने आई हूं, किसी और की जिंदगी के ड्रामा का हिस्सा बनने नहीं। मैं इस इंडस्ट्री में कला के प्रति अपने प्यार के लिए हूं। कृपया, मुझे इन सब झूठी कहानियों से दूर रखें।’

    बिग बॉस में नजर आ चुकी हैं डोनल

    डोनल बिष्ट छोटे पर्दे की मशहूर अदाकाराओं में शुमार हैं। इतना ही नहीं वह सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। एक पॉपुलर एक्ट्रेस होने के नाते अभिषेक बजाज संग अपना नाम जुड़ने के मामले पर डोनल की तरफ से प्रतिक्रिया आनी बनती है। 

