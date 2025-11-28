Kamya Punjabi ने तान्या मित्तल को हिट करने पर Ashnoor Kaur की लगाई क्लास, कहा-'जानबूझकर किया...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Bss 19) का फिनाले जैसे-जैस नजदीक आ रहा है घर का ड्रामा और भी बढ़ता ही जा रहा है। कल रात के एपिसोड में, हमने टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान घरवालों को आपस में भिड़ते देखा। गौरव खन्ना(Gaurav Khanna) ने टास्क जीतकर सीधे फाइनल वीक में एंट्री कर ली। लेकिन इस बीच कुछ अन्य कंटेस्टेंट आपस में भिड़ते हुए बदतमीजी पर उतर आए।

अशनूर पर भड़कीं काम्या अशनूर कौर और तान्या मित्तल की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसके बाद से लोगों ने अशनूर को घर से निकालने की मांग कर डाली। वायरल वीडियो में अशनूर टास्क में हारने के बाद लकड़ी के तख्ते से तान्या को हिट करते हुए दिखाई दे रही हैं।