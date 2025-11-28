Kamya Punjabi ने तान्या मित्तल को हिट करने पर Ashnoor Kaur की लगाई क्लास, कहा-'जानबूझकर किया...'
बिग बॉस 19 का फिनाले नजदीक आने के साथ ही घर में ड्रामा बढ़ गया है। गौरव खन्ना ने 'टिकट टू फिनाले' टास्क जीतकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि, एक टास्क के दौरान अशनूर कौर ने तान्या मित्तल को लकड़ी के तख्ते से मारा, जिससे विवाद खड़ा हो गया। पूर्व प्रतियोगी काम्या पंजाबी ने अशनूर के इस व्यवहार की निंदा की, और फैंस उन्हें घर से निकालने की मांग कर रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Bss 19) का फिनाले जैसे-जैस नजदीक आ रहा है घर का ड्रामा और भी बढ़ता ही जा रहा है। कल रात के एपिसोड में, हमने टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान घरवालों को आपस में भिड़ते देखा। गौरव खन्ना(Gaurav Khanna) ने टास्क जीतकर सीधे फाइनल वीक में एंट्री कर ली। लेकिन इस बीच कुछ अन्य कंटेस्टेंट आपस में भिड़ते हुए बदतमीजी पर उतर आए।
अशनूर पर भड़कीं काम्या
अशनूर कौर और तान्या मित्तल की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसके बाद से लोगों ने अशनूर को घर से निकालने की मांग कर डाली। वायरल वीडियो में अशनूर टास्क में हारने के बाद लकड़ी के तख्ते से तान्या को हिट करते हुए दिखाई दे रही हैं।
अब, बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी काम्या पंजाबी ने भी अशनूर कौर पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि अगर अशनूर ने जानबूझकर ऐसा किया था, तो यह बेहद गलत था।
Oh god Ashnoor if that was intentional then it was so wrong.— Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 27, 2025
Poore season meh achha kheli apna class apni dignity itni achhi taraf se maintain ki ab end meh aake this was so not required.
Chalo sahi galat sach jhooth yeh sab toh weekend par clear ho hi jayega. #BiggBoss19
वीकेंड का वॉर में होगा फैसला
काम्या पंजाबी ने बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड के बारे में अपने विचार रखते हुए एक्स पर लिखा- “हे भगवान अशनूर अगर वह जानबूझकर किया गया था तो यह बहुत गलत था। पूरे सीजन में अच्छा खेला अपनी क्लास अपनी गरिमा इतनी अच्छी तरह से बनाए रखी कि अब अंत में आकर इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। चलो सही गलत सच झूठ यह सब तो वीकेंड पर क्लियर हो ही जाएगा। #बिगबॉस19 काम्या ने घरवालों द्वारा इतने अच्छे टास्क को इतनी जल्दी खत्म करने पर भी निराशा व्यक्त की। उन्होंने इसे 'एक अद्भुत सेटअप की बर्बादी' कहा।
