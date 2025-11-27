Bigg Boss 19: फाइनली मालती चाहर ने Farrhana Bhatt से लिया बदला, एक्ट्रेस बोलीं- 'घटिया औरत'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी का विवादित शो बिग बॉस 19 अपने फिनाले की ओर बढ़ चुका है। इस समय घर के अंदर प्रतियोगियों के बीच टिकट टू फिनाले पाने के लिए होड़ मची हुई है। हर कोई अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए एक- दूसरे से लड़ाई करने के लिए उलझ रहा है। उसके अलावा कई प्रतियोगियों के असली चेहरे भी धीरे-धीरे करके सामने आ रहे हैं जिसपर अब तक वो नकाब ओढ़े बैठे हुए थे।

फिनाले के टिकट के लिए लड़ाई इस दौरान फिनाले का टिकट पाने के लिए फरहाना और मालती आपस में एक-दूसरे से भिड़ गए। इसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों के बीच फुल ऑन हाई-वोलटेज ड्रामा देखने को मिला। घर में मौजूद 8 प्रमुख दावेदारों में से 4 ने टिकट टू फिनाले टास्क के लिए क्वालिफाई किया। इन चारों में से जो कंटेस्टेंट अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा उसे सीधे फिनाले में भेज दिया जाएगा।