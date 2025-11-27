Bigg Boss 19: फाइनली मालती चाहर ने Farrhana Bhatt से लिया बदला, एक्ट्रेस बोलीं- 'घटिया औरत'
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) अपने फिनाले के करीब है, जहां प्रतियोगी 'टिकट टू फिनाले' के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। फरहाना और मालती के बीच एक तीखी बहस हुई, जब मालती ने फरहाना को टास्क से बाहर कर दिया। शो में इस समय अमाल मलिक, मालती चाहर, तान्या मित्तल, अशनूर कौर, प्रनित मोरे, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और शहबाज बदेशा ट्रॉफी जीतने की दौड़ में हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी का विवादित शो बिग बॉस 19 अपने फिनाले की ओर बढ़ चुका है। इस समय घर के अंदर प्रतियोगियों के बीच टिकट टू फिनाले पाने के लिए होड़ मची हुई है। हर कोई अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए एक- दूसरे से लड़ाई करने के लिए उलझ रहा है। उसके अलावा कई प्रतियोगियों के असली चेहरे भी धीरे-धीरे करके सामने आ रहे हैं जिसपर अब तक वो नकाब ओढ़े बैठे हुए थे।
फिनाले के टिकट के लिए लड़ाई
इस दौरान फिनाले का टिकट पाने के लिए फरहाना और मालती आपस में एक-दूसरे से भिड़ गए। इसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों के बीच फुल ऑन हाई-वोलटेज ड्रामा देखने को मिला। घर में मौजूद 8 प्रमुख दावेदारों में से 4 ने टिकट टू फिनाले टास्क के लिए क्वालिफाई किया। इन चारों में से जो कंटेस्टेंट अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा उसे सीधे फिनाले में भेज दिया जाएगा।
इन चार दावेदारों के बीच लड़ाई
ये चार कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अशनूर कौर और फहराना भट्ट हैं। टास्क के दौरान मालती चाहर फरहाना भट्ट को एलिमेट करके अपना बदला पूरा करती हैं। इससे फरहाना उनसे काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं और कहती हैं- ऐसे नहीं मैं तुझे घटिया औरत बोलती, तू है, अंदर से भी और बाहर से भी।
तान्या मित्तल से भी हुई बहस
इसके बाद मालती चाहर कहां शांत बैठने वाली। वो सामने से जवाब देती हैं कि कुछ भी कर लो, आई डोंट केयर। ये बवाल यही खत्म नहीं होता। मालती इसके बाद जाकर तान्य से भिड़ जाती हैं। इस पर तान्या कहती हैं- 'ये गाली वाली हरकत मेरे साथ नहीं।'
पिछले हफ्ते, दिग्गज अभिनेत्री कुनिका सदानंद बिग बॉस 19 से बाहर हो गईं। वर्तमान में अमाल मलिक, मालती चाहर, तान्या मित्तल, अशनूर कौर, प्रनित मोरे, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और शहबाज बदेशा ट्रॉफी जीतने की दौड़ में हैं। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है और जियो हॉटस्टार पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं।
