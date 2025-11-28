Bigg Boss 19: मालती ने फरहाना को मारी लात, फेंका टेबल... वीकेंड का वार में सलमान के गुस्से का शिकार होगा कौन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के घर में फिर से बड़ा बवाल मच गया है। बीते एपिसोड में टिकट टू फिनाले टास्क हुआ था जिसमें गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने बाजी मार ली और वह फिनाले में पहुंचने वाले पहले फाइनलिस्ट बन गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टिकट टू फिनाले रेस में गौरव के अलावा फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt), प्रणित मोरे (Pranit More) और अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) थे। इस टास्क को हारने के बाद अशनूर कौर ने लकड़ी का तख्ता तान्या मित्तल को मार दिया था जिसके बाद घर में काफी बवाल हो गया था। अब एक बार फिर फिजिकल वॉयलेंस हुआ है।

टिश्यू पेपर से उठा विवाद यह फिजिकल वॉयलेंस मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच हुआ। दरअसल, शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है जिसमें फरहाना शहबाज बडेशा से मालती को लेकर शिकायत कर रही थीं कि टेबल पर टिश्यूज पड़े हैं। उन्होंने यूज किया और वहीं छोड़ दिया।