Bigg Boss 19: मालती ने फरहाना को मारी लात, फेंका टेबल... वीकेंड का वार में सलमान के गुस्से का शिकार होगा कौन?
Bigg Boss 19: अशनूर कौर के बाद बिग बॉस 19 का एक और कंटेस्टेंट फिजिकल वॉयलेंस कर बैठा और यह कोई और नहीं बल्कि मालती चाहर हैं। जुबानी जंग के बाद अब मालती ने फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) को लात मार दी जिसके बाद एक नया बवाल हो गया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के घर में फिर से बड़ा बवाल मच गया है। बीते एपिसोड में टिकट टू फिनाले टास्क हुआ था जिसमें गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने बाजी मार ली और वह फिनाले में पहुंचने वाले पहले फाइनलिस्ट बन गए।
टिकट टू फिनाले रेस में गौरव के अलावा फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt), प्रणित मोरे (Pranit More) और अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) थे। इस टास्क को हारने के बाद अशनूर कौर ने लकड़ी का तख्ता तान्या मित्तल को मार दिया था जिसके बाद घर में काफी बवाल हो गया था। अब एक बार फिर फिजिकल वॉयलेंस हुआ है।
टिश्यू पेपर से उठा विवाद
यह फिजिकल वॉयलेंस मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच हुआ। दरअसल, शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है जिसमें फरहाना शहबाज बडेशा से मालती को लेकर शिकायत कर रही थीं कि टेबल पर टिश्यूज पड़े हैं। उन्होंने यूज किया और वहीं छोड़ दिया।
मालती ने फरहाना को मारी लात
इतने में मालती चाहर आती हैं और फरहाना से कहती हैं कि पैर हटा, सामान उठाना है। मगर फरहाना पैर हटाने से मना कर देती हैं और मालती लात मारते हुए उनके पैर हटाती हैं। फिर फरहाना टेबल पलट देती हैं। एक्ट्रेस कहती हैं कि ऐसे लाता मारा तो तुझे निकाल दूंगी घर से बाहर। फिर मालती कहती हैं, "जो सड़क पर रहते हैं, वो तेरे से अच्छे होते हैं। पता नहीं तू यहां पर कर क्या रही है।"
मालती-फरहाना के बीच हुआ हंगामा
फरहाना भट्ट ने कहा कि वह उनसे भी गिरी हुई हैं। यही सीखा है इसने लाइफ में, इडियट। दोनों के बीच खूब तू-तू मैं-मैं हुई। अब वीकेंड का वार में पता चलेगा कि सलमान खान से किसे डांट पड़ेगी और किसे नहीं।
Takraar shuru ho chuki hai Malti aur Farrhana ke beech. Kya yeh sirf heated moment hai ya shuru hoga ek naya war? 😱— JioHotstar Reality (@HotstarReality) November 27, 2025
Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @colorstv par.
Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/DHFcHztOCJ
फिलहाल, बिग बॉस के घर में इस हफ्ते सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट थे। चूंकि गौरव फर्स्ट फाइनलिस्ट बन गए हैं, वो नॉमिनेशन से बच गए हैं। अब 7 कंटेस्टेंट्स में से कौन बाहर जाता है, यह वीकेंड का वार में पता चलेगा।
