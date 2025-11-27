Bigg Boss 19: राजनीति करने में उस्ताद है अशनूर-प्रणित, फिनाले से पहले अचानक गिरगिट की तरह बदला रंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जैसे-जैसे अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, गेम और भी ज्यादा दिलचस्प और टफ होता जा रहा है। कहीं कंटेस्टेंट के चेहरों पर से मुखौटे उतर रहे हैं, तो कहीं अभी भी पोकिंग गेम ऑन है। इस बार लास्ट दिनों को देखते हुए तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट जैसे खिलाड़ी अपनी दुश्मनी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

हालांकि, सीजन की शुरुआत से ही एक ग्रुप था, जो साथ में खेला। इस ग्रुप में गौरव खन्ना से लेकर, अशनूर, प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज शामिल थे। अभिषेक और मृदुल जहां शो से आउट हो चुके हैं, तो वहीं अशनूर, प्रणित और गौरव ही बच गए हैं। सोशल मीडिया पर 'पॉजिटिव ग्रुप' के नाम से फेमस अब ये ग्रुप टूट चुका है और अशनूर प्रणित ने गौरव के खिलाफ ही एक बड़ी राजनीति खेल डाली है।

प्रणित मोरे ने गौरव को बताया डरपोक ये तो सभी जानते हैं कि बीते एपिसोड में बिग बॉस सीजन 19 में टिकट टू फिनाले टास्क खेला गया था, जिसे जीतकर गौरव खन्ना सलमान खान के इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं। हालांकि, उनका फाइनलिस्ट बनना कहीं न कहीं अब उनके ग्रुप के मेंबर्स अशनूर और प्रणित की आंखों में खटकने लगा है।

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality) सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन इस वायरल वीडियो और पॉजिटिव ग्रुप को टूटता देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाए। एक यूजर ने लिखा, "इन तीनों में से सिर्फ जीके ही अच्छा है, ये जाजू और अशनूर का कोई गेम ही नहीं है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "फरहाना जैसी कम्पीटीटर, प्रणित मोरे जैसे दोस्त से बहुत ही बेहतरीन है। उस वक्त फराहना कितनी नेगेटिव थी, जब वह प्रणित के साथ थी। ये सिर्फ रोस्ट करता है, दोस्ती में नहीं खड़ा होता है"।