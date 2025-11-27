Language
    Bigg Boss 19: राजनीति करने में उस्ताद है अशनूर-प्रणित, फिनाले से पहले अचानक गिरगिट की तरह बदला रंग

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:56 PM (IST)

    बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले अशनूर और प्रणित ने गौरव खन्ना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टिकट टू फिनाले टास्क जीतने के बाद गौरव पहले फाइनलिस्ट बने, जिससे अशनूर और प्रणित और अशनूर उनके ही खिलाफ हो गए। पॉजिटिव ग्रुप को टूटता हुआ देख फैंस भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं रहे। 

    गौरव के खिलाफ हुए अशनूर कौर और प्रणित मोरे/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जैसे-जैसे अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, गेम और भी ज्यादा दिलचस्प और टफ होता जा रहा है। कहीं कंटेस्टेंट के चेहरों पर से मुखौटे उतर रहे हैं, तो कहीं अभी भी पोकिंग गेम ऑन है। इस बार लास्ट दिनों को देखते हुए तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट जैसे खिलाड़ी अपनी दुश्मनी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

    हालांकि, सीजन की शुरुआत से ही एक ग्रुप था, जो साथ में खेला। इस ग्रुप में गौरव खन्ना से लेकर, अशनूर, प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज शामिल थे। अभिषेक और मृदुल जहां शो से आउट हो चुके हैं, तो वहीं अशनूर, प्रणित और गौरव ही बच गए हैं। सोशल मीडिया पर 'पॉजिटिव ग्रुप' के नाम से फेमस अब ये ग्रुप टूट चुका है और अशनूर प्रणित ने गौरव के खिलाफ ही एक बड़ी राजनीति खेल डाली है।

    प्रणित मोरे ने गौरव को बताया डरपोक

    ये तो सभी जानते हैं कि बीते एपिसोड में बिग बॉस सीजन 19 में टिकट टू फिनाले टास्क खेला गया था, जिसे जीतकर गौरव खन्ना सलमान खान के इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं। हालांकि, उनका फाइनलिस्ट बनना कहीं न कहीं अब उनके ग्रुप के मेंबर्स अशनूर और प्रणित की आंखों में खटकने लगा है।

    जियो हॉटस्टार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अशनूर गौरव पर इल्जाम लगाते हुए कहती हैं कि टास्क में सबकी सच्चाई दिखती है। तभी गौरव उन्हें टोकते हैं और बोलते हैं कि तुम मासूम नहीं हो। ये बात सुनकर प्रणित तुरंत लड़ाई के बीच में कूद जाता है और कहता है कि आप इतना सेफ प्ले क्यों करते हो और इन सबसे डरते क्यों हो। दोनों मिलकर गौरव खन्ना से लड़ते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद गौरव ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि तुम दोनों मेरे अगेंस्ट टीमअप कर रहे हो।

     
     
     
    सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

    इस वायरल वीडियो और पॉजिटिव ग्रुप को टूटता देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाए। एक यूजर ने लिखा, "इन तीनों में से सिर्फ जीके ही अच्छा है, ये जाजू और अशनूर का कोई गेम ही नहीं है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "फरहाना जैसी कम्पीटीटर, प्रणित मोरे जैसे दोस्त से बहुत ही बेहतरीन है। उस वक्त फराहना कितनी नेगेटिव थी, जब वह प्रणित के साथ थी। ये सिर्फ रोस्ट करता है, दोस्ती में नहीं खड़ा होता है"।

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "गौरव खन्ना जीत गया है तो इन्हें भी सुरसुरी लग गई है"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "इस सो कॉल्ड पॉजिटिव ग्रुप का अब क्या हुआ"। बता दें कि तान्या मित्तल को लकड़ी मारने के बाद अशनूर को शो से एलिमिनेट करने की मांग सोशल मीडिया पर उठी है।

