Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: फिनाले से पहले सीजन के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट को लगा झटका, ट्रॉफी का सपना होगा चकनाचूर?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Finale Week: बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले अगले वीक होने वाला है, ऐसे में एक-एक वोट घर में बचे सभी 8 सदस्यों के लिए मायने रखता है। फिनाले में गौरव खन्ना तो पहुंच चुके हैं, लेकिन एक कंटेस्टेंट ऐसा है जिसने पूरे सीजन लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन उसे अब तगड़ा झटका लग सकता है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिग बॉस 19 सबसे मजबूत खिलाड़ी वोटिंग में आया नीचे/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में बचे हुए 8 कंटेस्टेंट के लिए अपना गेम मजबूत करना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि ये शो अपने ग्रैंड फिनाले से बस एक हफ्ते दूर है। गौरव खन्ना जहां टिकट टू फिनाले टास्क जीतकर इस सीजन के फिनाले में शामिल होने वाले पहले कंटेस्टेंट बन गए हैं, तो वहीं अन्य 7 लोगों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शो के दर्शक किसे फिनाले में देखना चाहते हैं, इसका फैसला उनके वोटिंग के आधार पर ही होगा। हाल ही में सामने आए वोटिंग ट्रेंड को देखने के बाद कंटेस्टेंट्स को तगड़ा झटका लगने वाला है। पूरे सीजन मजबूत खिलाड़ी बनकर अपना गेम खेलने वाला एक कंटेस्टेंट अचानक बॉटम में आ गया है। कौन है वह चलिए बताते हैं:

    लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में ये कंटेस्टेंट आया नीचे

    बिग बॉस के मेकर्स के लिए अब ये शो सिर्फ टीवी या OTT के दर्शकों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर होने वाली हर हलचल पर चैनल की निगाहें रहती हैं, फिर चाहे वह लोगों की ट्रोलिंग हो या वोटिंग ट्रेंड।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: फाइनली मालती चाहर ने Farrhana Bhatt से लिया बदला, एक्ट्रेस बोलीं- 'घटिया औरत'

    बीबी इनसाइडर नामक एक एक्स पेज ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंडिंग लिस्ट शेयर की है। जिसमें पूरे सीजन चर्चा में रहने वालीं तान्या मित्तल (Tanya Mittal) एकदम नीचे आ चुकी हैं। इस वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक, फिनाले वीक से पहले जिन कंटेस्टेंट पर खतरा मंडरा रहा है, वह शहबाज बदेशा, तान्या और अशनूर कौर हैं। शहबाज को सबसे कम वोट्स मिले हैं और अशनूर ने वोटिंग के मामले में तान्या को पछाड़ दिया है।

    WhatsApp Image 2025-11-27 at 2.56.06 PM (1)

    इस कारण तान्या मित्तल ट्रॉफी हो सकती हैं दूर?

    घरवालों की मानें तो तान्या मित्तल का अमीरी और अच्छाई वाला गेम अब एक्सपोज हो चुका है। उनके पास अब गेम में सिर्फ खेलने के लिए फरहाना भट्ट हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक भी उनका गेम फीका हो चुका है, जो उन्हें ट्रॉफी से दूर करता है।

    [image] - 4039136

    7 दिसंबर 2025 को होने वाले ग्रैंड फिनाले के टॉप 2 में लोग फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना को देख रहे हैं, लेकिन इस वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक सबसे मजबूत गेम फिलहाल गौरव खन्ना और प्रणित मोरे का है।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'एविक्ट करो...' इस कंटेस्टेंट की हरकत से भन्ना गए फैंस, फिनाले से पहले एलिमिनेशन की उठी मांग