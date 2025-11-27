Bigg Boss 19: फिनाले से पहले सीजन के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट को लगा झटका, ट्रॉफी का सपना होगा चकनाचूर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में बचे हुए 8 कंटेस्टेंट के लिए अपना गेम मजबूत करना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि ये शो अपने ग्रैंड फिनाले से बस एक हफ्ते दूर है। गौरव खन्ना जहां टिकट टू फिनाले टास्क जीतकर इस सीजन के फिनाले में शामिल होने वाले पहले कंटेस्टेंट बन गए हैं, तो वहीं अन्य 7 लोगों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है।

शो के दर्शक किसे फिनाले में देखना चाहते हैं, इसका फैसला उनके वोटिंग के आधार पर ही होगा। हाल ही में सामने आए वोटिंग ट्रेंड को देखने के बाद कंटेस्टेंट्स को तगड़ा झटका लगने वाला है। पूरे सीजन मजबूत खिलाड़ी बनकर अपना गेम खेलने वाला एक कंटेस्टेंट अचानक बॉटम में आ गया है। कौन है वह चलिए बताते हैं:

लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में ये कंटेस्टेंट आया नीचे बिग बॉस के मेकर्स के लिए अब ये शो सिर्फ टीवी या OTT के दर्शकों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर होने वाली हर हलचल पर चैनल की निगाहें रहती हैं, फिर चाहे वह लोगों की ट्रोलिंग हो या वोटिंग ट्रेंड।