    Bigg Boss 19: पहली बार पापा के बारे में फरहाना भट्ट ने की खुलकर बात, तान्या मित्तल को सुनाया दर्द भरा ये किस्सा

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    Bigg Boss 19: बिग बॉस सीजन 19 अब खत्म होने पर आ गया है। अगले हफ्ते इस शो को इसका विनर मिल जाएगा। फरहाना भट्ट को सीजन की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में फरहाना भट्ट तान्या मित्तल से अपने दिल की बात करते हुए दिखाई दीं। 

    फरहाना भट्ट ने शेयर किया पापा से जुड़ा किस्सा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फरहाना भट्ट बिग बॉस सीजन 19 की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बनकर उभरी हैं। जिस तरह से वह खुद के लिए स्टैंड लेती हैं, अकेले ही सभी घरवालों की बोलती बंद कर देती हैं, उसे देखकर फैंस को ये लगता है कि गौरव खन्ना से ज्यादा वह सलमान खान के शो की ट्रॉफी की हकदार हैं।

    मालती चाहर से लेकर गौरव खन्ना और प्रणित मोरे से वन मैन आर्मी बनकर भिड़ने वाली फरहाना भट्ट से जब भी कोई उनके पिता के बारे में बोलता हैं, तो वह डिस्टर्ब हो जाती हैं। हालांकि, फिनाले से एक हफ्ता दूर उन्होंने तान्या मित्तल से अपने बचपन में पिता से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया है, जिसके बारे में उनके फैंस को अभी तक नहीं पता था।

    पापा से अंजान थीं फरहाना भट्ट

    फरहाना भट्ट के अंदर उनके पिता को लेकर कितना गुस्सा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पूरे सीजन में उनके बारे में बात नहीं की। यहां तक कि जब ज्योतिष घर में आई थीं और उन्होंने फरहाना भट्ट से अपने पिता को माफ करने की बात कही थी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह काफी गुस्सा भी हो गई थीं।

    हालांकि, अब खुद फरहाना भट्ट ने लाइव में तान्या मित्तल के साथ स्कूल के दिनों का एक किस्सा शेयर करते हुए कहा, "जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो एक बार पैरेंट मीटिंग में मुझे टीचर ने कहा कि अपने मम्मी-पापा को लेकर आना। अब मैं अपने पापा से कभी मिली नहीं, उनके बारे में सुना नहीं, तो मुझे लगा कि पापा कोई चीज है, सामान है। मैं मम्मी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे पापा दे दो, कल टीचर ने कहा है कि 'पापा को लेकर आओ"।

     
     
     
    फरहाना भट्ट की बात सुनकर पसीजा फैंस का दिल

    फरहाना भट्ट की ये स्टोरी सुनकर फैंस का दिल पसीज गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "फरहाना भट्ट की स्टोरी उस हर बच्चे की कहानी है, जिनके सिंगल पैरेंट ने उन्हें पाला-पोसा है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "फरहाना भट्ट की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम अपने माता-पिता को बहुत ही ग्रांटेड ले रहे हैं, जबकि वह हमारी कितनी केयर करते हैं।

    आपको बता दें कि फरहाना भट्ट का गेम फैंस को काफी पसंद आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण उनकी इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग है। जब वह इस शो में आई थीं, तो उनके टोटल फॉलोअर्स 44 हजार थे, लेकिन अब 1.8 मिलियन हो चुके हैं और लगातार बढ़ ही रहे हैं।

