    बेटी को 'लेस्बियन' बुलाने को लेकर कुनिका पर भड़के Malti Chahar के पिता, बोले- 'मैं नहीं गया वरना...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:47 PM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 में कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को लेस्बियन बुलाया था जिसके बाद उन्हें काफी डांट पड़ी थी। अब मालती चाहर के पिता ने भी एक्ट्रेस के इस कमेंट की निंदा करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है। 

    कुनिका के लेस्बियन कमेंट पर भड़के मालती के पिता। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के एक एपिसोड में कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) ने मालती चाहर (Malti Chahar) को लेस्बियन बुलाया था। कुनिका के इस स्टेटमेंट के चलते उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही नहीं, वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी और सलमान खान ने कुनिका सदानंद को उनके स्टेटमेंट के लिए क्लास भी लगाई थी। जब फैमिली वीक हुआ तो मालती के भाई और क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने भी कुनिका के इस स्टेटमेंट को प्वॉइन्ट आउट किया था। कुनिका ने शो में भी मालती से माफी मांगी थीं और बाहर भी आकर वह सफाई दे चुकी हैं।

    मालती के पिता का कुनिका पर फूटा गुस्सा

    इस बीच मालती चाहर के पिता ने एक हालिया इंटरव्यू में कुनिका सदानंद की क्लास लगाई है। मालती के पिता ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा, "पिता से ज्यादा यह किसी को हर्ट नहीं होगा। यह नेचुरल है। एक बेटी के खिलाफ वह यह नहीं सह सकता है। बेटी के साथ एक स्पेशल सेंटिमेंट होते हैं। अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया वरना कुनिका जी की क्लास और लगती। एपिसोड मैं भी देखता हूं, लाइव स्ट्रीमिंग भी देखता हूं।

    Malti Chahar

    कुनिका के कमेंट को मालती के पिता ने बताया गॉसिप

    मालती चाहर के पिता ने आगे कहा, "कौन सा ऐसा एक्ट था जो कुनिका जी को लगा सिवाय इसके कि चुगली करनी है, लोगों को भड़काना है, इसके अलावा और कोई मकसद था ही नहीं। न तो उसकी तान्या से पटती है, ना फरहाना से पटती है और ना ही कुनिका जी से पटती थी। तो जो लड़कियां थीं, उनसे बात ही नहीं होती है। तो कुनिका जी ने जो कहा, वो तो गॉसिप थी और कुछ नहीं। लेकिन एक 61 साल के इंसान ने जो कहा, उसकी सफाई वह बाहर आकर दे रही हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि वह कुनिका कई बार माफी मांग चुकी हैं, इसलिए इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए।

