बेटी को 'लेस्बियन' बुलाने को लेकर कुनिका पर भड़के Malti Chahar के पिता, बोले- 'मैं नहीं गया वरना...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के एक एपिसोड में कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) ने मालती चाहर (Malti Chahar) को लेस्बियन बुलाया था। कुनिका के इस स्टेटमेंट के चलते उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यही नहीं, वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी और सलमान खान ने कुनिका सदानंद को उनके स्टेटमेंट के लिए क्लास भी लगाई थी। जब फैमिली वीक हुआ तो मालती के भाई और क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने भी कुनिका के इस स्टेटमेंट को प्वॉइन्ट आउट किया था। कुनिका ने शो में भी मालती से माफी मांगी थीं और बाहर भी आकर वह सफाई दे चुकी हैं।