Bigg Boss 19: अशनूर के बाद इस कंटेस्टेंट का भी बिग बॉस से कटा पता, फिनाले से पहले बड़ा एलिमिनेशन ट्विस्ट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) को टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। ग्रैंड फिनाले नजदीक है और 8 में से एक दो कंटेस्टेंट्स का विनर बनने का सपना टूट गया है। अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) के बाद एक और कंटेस्टेंट को एविक्ट कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिग बॉस 19 के घर में इस हफ्ते गौरव खन्ना को छोड़कर बाकी सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं। यूं तो पहले वोटिंग के आधार पर एलिमिनेशन होने वाला था, लेकिन फिजिकल वॉयलेंस के चलते एक कंटेस्टेंट को बेघर होना पड़ेगा और वह कोई और नहीं बल्कि अशनूर कौर हैं।

अशनूर कौर हुईं एविक्ट जी हां, टिकट टू फिनाले टास्क में अशनूर कौर ने जानबूझकर तान्या मित्तल को लकड़ी के तख्ते से हिट कर दिया था। बिग बॉस के घर में वॉयलेंस सबसे बड़े नियम का उल्लंघन है, इसलिए सलमान खान ने अशनूर को फटकार लगाते हुए आउट कर दिया। अशनूर के बाद एक और कंटेस्टेंट की शो से विदाई हो गई है जो अपने मनोरंजन के लिए जाना जाता है।