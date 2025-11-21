Language
    Sunny Deol और सलमान खान की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी गदर , Dharmendra के लाडले इस फिल्म में दिखेंगे साथ?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:14 AM (IST)

    सनी देओल की फिल्मों में दूसरी पारी बहुत ही शानदार रही है। 2023 में उनकी फिल्म जाट ने जहां ताबड़तोड़ कमाई की, तो वहीं गदर-2' ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। अब एक लंबे समय के बाद उनकी जोड़ी सलमान खान के साथ बड़े पर्दे पर बनने जा रही है। वह किस फिल्म में साथ आएंगे, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    Hero Image

    सालों बाद साथ काम करेंगे सलमान-सनी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान अपने परिवार के लाडले तो हैं ही, लेकिन धर्मेंद्र भी सुपरस्टार को अपने बेटे की तरह मानते हैं। बॉबी देओल जहां अपने करियर रिवाइव होने का क्रेडिट सलमान को देते हैं, तो वहीं अब उनके बड़े भैया सनी देओल के साथ भी सलमान खान की जोड़ी बनने वाली है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, 17 साल के बाद एक बार फिर से सलमान खान और सनी देओल एक साथ स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाएंगे और बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगे। ये दोनों सुपरस्टार्स कौन सी फिल्म में आएंगे साथ, चलिए बताते हैं:

    सनी देओल की इस फिल्म में होंगे सलमान खान

    बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान सनी देओल की फिल्म 'गबरू' में काम कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान शशांक उदापुरकर संभाल रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो, मेकर्स को फिल्म 'गबरू' में एक स्टार की जरूरत थी, जिसमें उन्हें लग रहा था कि सलमान खान के अलावा कोई फिट नहीं होता। जब सलमान को उस रोल के बारे में बताया गया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सनी देओल की फिल्म में काम के लिए हामी भर दी।

    इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सलमान ने डेढ़ साल पहले ही फिल्म में अपना पार्ट शूट कर लिया है, जोकि बहुत ही अच्छा और एंटरटेनिंग सीन है। भाईजान के फिल्म में कुल तीन सीन है और एक लंबा कैमियो अपीरियंस है।

    इन फिल्मों में भी कर चुके हैं साथ काम

    आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब सलमान खान और सनी देओल साथ में पर्दे पर दिखेंगे। अपने अर्ली करियर में इन दोनों ने फिल्म 'जीत' में काम किया था, जिसमें करिश्मा कपूर फीमेल लीड थी। मूवी 1996 में रिलीज हुई थी और हिट थी।

    इस फिल्म के बाद सनी और सलमान साल 2008 में फिल्म हीरोज में नजर आए। हालांकि, इस वॉर ड्रामा फिल्म में उन्होंने एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया। अब 17 सालों के गैप के बाद इन दो सुपरस्टार्स को साथ में देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है।

