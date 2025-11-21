Sunny Deol और सलमान खान की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी गदर , Dharmendra के लाडले इस फिल्म में दिखेंगे साथ?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान अपने परिवार के लाडले तो हैं ही, लेकिन धर्मेंद्र भी सुपरस्टार को अपने बेटे की तरह मानते हैं। बॉबी देओल जहां अपने करियर रिवाइव होने का क्रेडिट सलमान को देते हैं, तो वहीं अब उनके बड़े भैया सनी देओल के साथ भी सलमान खान की जोड़ी बनने वाली है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 17 साल के बाद एक बार फिर से सलमान खान और सनी देओल एक साथ स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाएंगे और बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगे। ये दोनों सुपरस्टार्स कौन सी फिल्म में आएंगे साथ, चलिए बताते हैं:

सनी देओल की इस फिल्म में होंगे सलमान खान बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान सनी देओल की फिल्म 'गबरू' में काम कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान शशांक उदापुरकर संभाल रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो, मेकर्स को फिल्म 'गबरू' में एक स्टार की जरूरत थी, जिसमें उन्हें लग रहा था कि सलमान खान के अलावा कोई फिट नहीं होता। जब सलमान को उस रोल के बारे में बताया गया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सनी देओल की फिल्म में काम के लिए हामी भर दी।

इन फिल्मों में भी कर चुके हैं साथ काम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब सलमान खान और सनी देओल साथ में पर्दे पर दिखेंगे। अपने अर्ली करियर में इन दोनों ने फिल्म 'जीत' में काम किया था, जिसमें करिश्मा कपूर फीमेल लीड थी। मूवी 1996 में रिलीज हुई थी और हिट थी।