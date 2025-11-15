राज परिवार से है Sunny Deol की पत्नी का कनेक्शन, लाइमलाइट से दूर रहकर भी बॉलीवुड में किया काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देओल परिवार फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित फैमिलीज में से एक है। धर्मेंद्र के बाद उनकी विरासत को बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और अब उनके बच्चे बढ़ा रहे हैं। यूं तो पूरा परिवार किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन एक शख्स हमेशा लाइमलाइट से दूर रहता है और वो हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल (Sunny Deol Wife Pooja Deol)।

देओल परिवार में कोई शादी-फंक्शन हो या फिर सक्सेस पार्टी... हर इवेंट में पूरा परिवार दिखता है लेकिन सनी देओल की पत्नी पूजा देओल कम ही नजर आती हैं। कई लोगों को तो उनके बारे में मालूम भी नहीं होगा कि वह एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। चलिए आपको सनी देओल की पत्नी के बारे में बताते हैं।

रॉयल फैमिली से सनी देओल की पत्नी सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का असली नाम लिंडा महल (Sunny Deol Wife Real Name Linda Mahal) है। उनके पिता कृष्णा राज महल भारतीय मूल के थे जबकि मां जून ब्रिटिश मूल की थीं। उनकी परवरिश लंदन में ही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लिंडा यानी पूजा की मां एक ब्रिटिश रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं।