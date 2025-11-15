राज परिवार से है Sunny Deol की पत्नी का कनेक्शन, लाइमलाइट से दूर रहकर भी बॉलीवुड में किया काम
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) की पत्नी पूजा देओल (Pooja Deol) अपनी देवरानी तान्या मित्तल की तुलना में लाइमलाइट से हमेशा दूर रहती हैं। वह कौन हैं, क्या करती हैं और कैसे रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देओल परिवार फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित फैमिलीज में से एक है। धर्मेंद्र के बाद उनकी विरासत को बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और अब उनके बच्चे बढ़ा रहे हैं। यूं तो पूरा परिवार किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन एक शख्स हमेशा लाइमलाइट से दूर रहता है और वो हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल (Sunny Deol Wife Pooja Deol)।
देओल परिवार में कोई शादी-फंक्शन हो या फिर सक्सेस पार्टी... हर इवेंट में पूरा परिवार दिखता है लेकिन सनी देओल की पत्नी पूजा देओल कम ही नजर आती हैं। कई लोगों को तो उनके बारे में मालूम भी नहीं होगा कि वह एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। चलिए आपको सनी देओल की पत्नी के बारे में बताते हैं।
रॉयल फैमिली से सनी देओल की पत्नी
सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का असली नाम लिंडा महल (Sunny Deol Wife Real Name Linda Mahal) है। उनके पिता कृष्णा राज महल भारतीय मूल के थे जबकि मां जून ब्रिटिश मूल की थीं। उनकी परवरिश लंदन में ही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लिंडा यानी पूजा की मां एक ब्रिटिश रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं।
सनी ने क्यों पूजा से शादी की बात छुपाई?
पूजा और सनी देओल ने साल 1984 में एक-दूसरे से शादी की थी। उस वक्त उनकी शादी लंदन में गुपचुप तरीके से हुई थी और इंडस्ट्री को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। सनी ने अपने करियर के चलते अपनी शादी छुपाई थी लेकिन कुछ समय बाद इसका खुलासा हो गया था। सनी और पूजा के दो बच्चे हैं- करण और राजवीर।
फिल्मों में भी एक्टिव हैं पूजा देओल
पूजा देओल भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हों, लेकिन वह फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2013 में रिलीज हुई यमला पगला दीवाना 2 की कहानी पूजा ने ही लिखी थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र अपने दोनों बच्चों सनी और बॉबी के साथ नजर आए थे। फिल्म में उनका क्रेडिट भी था, लेकिन उनके असली नाम लिंडा से।
