धर्मेंद्र के निधन के बाद भी अमर है ये रोमांटिक गीत, Kishore Kumar ने दी थी आवाज
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बारे में चर्चाएं अभी भी खत्म होने के नाम नहीं ले रही हैं। 24 नवंबर को उनका देहांत हो गया था। अब उनके निधन के बाद भी उनका एक गाना हर किसी का फेवरेट बना हुआ है, जिसे 52 साल पहले रिलीज किया गया था। धरम पाजी के इस खूबसूरत गीत को गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने अपनी आवाज दी थी।
अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो धर्मेंद्र (Dharmendra) का ये गाना अपनी प्रेमिका एक बार जरूर सुनाना। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र कियाजा रहा है।
धर्मेंद्र का ये गाना आज भी है अमर
किशोर कुमार और धर्मेंद्र की जोड़ी काफी सफल रही थी। किशोर दा ने धरम पाजी के लिए कई फिल्मों में गाने गए। आलम ये था कि इन दोनों के ज्यादातर गीत सुपरहिट रहे थे। उनमें से एक गाने के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो 1973 में आई धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल से था। गीत के बोल थे- पल पल दिल के पास तुम रहती हो... (Pal Pal Dil Ke Paas Tum Rehti Ho)।
इस गाने को हिंदी सिनेमा का ऑल टाइम फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग माना जाता है। धर्मेंद्र और राखी गुलजार पर फिल्माया गया ये गाना किशोर कुमार के द्वारा गाए गए सबसे बेहतरीन गीतों में शुमार है। गौर किया पल पल दिल के पास की मेकिंग की तरफ तो कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी ने इस गाने का संगीत तैयार किया था, जबकि राजेंद्र किशन ने इस गाने के लिरिक्स लिखे थे।
इस तरह से ब्लैकमेल के ये यादगार गाना बनकर तैयार हुआ था। धर्मेंद्र के 5 मिनट के इस गीत को सुनने के बाद आपके दिल को सुकुन मिलेगा।
धर्मेंद्र के गाने पर बनी पोते की फिल्म
ब्लैकमेल के पल पल दिल के पास गाने के लिरिक्स के आधार पर धर्मेंद्र के पोते और अभिनेता सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म बनी थी, जिसका नाम भी पल पल दिल के पास था। साल 2019 में इस सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। खास बात ये है कि इस मूवी का डायरेक्शन सनी पाजी ने ही किया था।
