धर्मेंद्र के निधन के बाद भी अमर है ये रोमांटिक गीत, Kishore Kumar ने दी थी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बारे में चर्चाएं अभी भी खत्म होने के नाम नहीं ले रही हैं। 24 नवंबर को उनका देहांत हो गया था। अब उनके निधन के बाद भी उनका एक गाना हर किसी का फेवरेट बना हुआ है, जिसे 52 साल पहले रिलीज किया गया था। धरम पाजी के इस खूबसूरत गीत को गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने अपनी आवाज दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो धर्मेंद्र (Dharmendra) का ये गाना अपनी प्रेमिका एक बार जरूर सुनाना। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र कियाजा रहा है। धर्मेंद्र का ये गाना आज भी है अमर किशोर कुमार और धर्मेंद्र की जोड़ी काफी सफल रही थी। किशोर दा ने धरम पाजी के लिए कई फिल्मों में गाने गए। आलम ये था कि इन दोनों के ज्यादातर गीत सुपरहिट रहे थे। उनमें से एक गाने के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो 1973 में आई धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल से था। गीत के बोल थे- पल पल दिल के पास तुम रहती हो... (Pal Pal Dil Ke Paas Tum Rehti Ho)।