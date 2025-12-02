हिंदुस्तान की हानिया आमिर है ये एक्ट्रेस, 14 साल पहले बॉबी देओल की फिल्म में आई थी नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देओल फैमिली की सुपरहिट फिल्म यमला पगला दीवाना फैंस की फेवरेट मानी जाती है। इस मूवी में धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने अहम भूमिका निभाई। फिल्म की कहानी ने हर किसी का दिल जीता। इस मूवी में बॉबी देओल की हीरोइन का लुक एक्ट्रेस कुलराज रंधावा ने निभाया था, जो मूल रूप से पंजाबी एक्ट्रेस हैं।

14 साल पहले आई यमला पगला दीवाना से जोरदार एंट्री मारने वालीं कुलराज का लुक अब पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन ब्यूटी के मामले में वह पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर से दो कदम आगे हैं। आइए एक नजर कुलराज की लेटेस्ट तस्वीरों पर डालते हैं।

अब ऐसी दिखती हैं कुलराज फिल्म यमला पगला दीवाना में अभिनेत्री कुलराज रंधावा ने साहिबा का किरदार निभाया था। इस रोल में उन्होंने अपनी कमाल की एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। खूबसूरती के मामले में कुलराज का कोई मुकाबला नहीं है।

42 साल की कुलराज रंधावा असल जिंदगी में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, उसका अंदाजा आप उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। कुलराज रंधावा किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं, उनकी ब्यूटी देखने के बाद ये कहा जा सकता वह हिंदुस्तान की हानिया आमिर हैं और उनकी झील जैसी आंखों को देख हर कोई उनका दीवाना बन जाए। गौर किया जाए कुलराज रंधावा के फिल्मी करियर की तरफ तो यमला पगला दीवाना के अलावा वह कई हिंदी मूवीज में नजर आईं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- जाने भी दो यारों

यमला पगला दीवाना

चार दिन की चांदनी

ओये मामू हालांकि, बतौर एक्ट्रेस कुलराज रंधावा का एक्टिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। यमला पगला दीवाना को छोड़ दिया जाए तो कुलराज की अन्य कोई हिंदी फिल्म सफल नहीं रही। हालांकि, पंजाबी सिनेमा में अभिनेत्री का कद काफी ऊंचा रहा है और उन्हें वहां की लेडी सुपरस्टार कहा जाता है।