    हिंदुस्तान की हानिया आमिर है ये एक्ट्रेस, 14 साल पहले बॉबी देओल की फिल्म में आई थी नजर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    साल 2011 में फिल्म बॉबी देओल स्टारर फिल्म यमला पगला दीवाना (Yamla Pagla Deewana) को रिलीज किया गया था। इस मूवी में बॉबी की हीरोइन साहिबा का किरदार एक ...और पढ़ें

    यमला पगला दीवाना एक्ट्रेस (फोटो क्रेडिट- imdb)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देओल फैमिली की सुपरहिट फिल्म यमला पगला दीवाना फैंस की फेवरेट मानी जाती है। इस मूवी में धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने अहम भूमिका निभाई। फिल्म की कहानी ने हर किसी का दिल जीता। इस मूवी में बॉबी देओल की हीरोइन का लुक एक्ट्रेस कुलराज रंधावा ने निभाया था, जो मूल रूप से पंजाबी एक्ट्रेस हैं। 

    14 साल पहले आई यमला पगला दीवाना से जोरदार एंट्री मारने वालीं कुलराज का लुक अब पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन ब्यूटी के मामले में वह पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर से दो कदम आगे हैं। आइए एक नजर कुलराज की लेटेस्ट तस्वीरों पर डालते हैं। 

    अब ऐसी दिखती हैं कुलराज 

    फिल्म यमला पगला दीवाना में अभिनेत्री कुलराज रंधावा ने साहिबा का किरदार निभाया था। इस रोल में उन्होंने अपनी कमाल की एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। खूबसूरती के मामले में कुलराज का कोई मुकाबला नहीं है।

    kulraj

    42 साल की कुलराज रंधावा असल जिंदगी में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, उसका अंदाजा आप उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। 

    kulrajrandhawa

    कुलराज रंधावा किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं, उनकी ब्यूटी देखने के बाद ये कहा जा सकता वह हिंदुस्तान की हानिया आमिर हैं और उनकी झील जैसी आंखों को देख हर कोई उनका दीवाना बन जाए। 

    kulrajrandhawapics

    गौर किया जाए कुलराज रंधावा के फिल्मी करियर की तरफ तो यमला पगला दीवाना के अलावा वह कई हिंदी मूवीज में नजर आईं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- 

    • जाने भी दो यारों

    • यमला पगला दीवाना

    • चार दिन की चांदनी

    • ओये मामू 

    हालांकि, बतौर एक्ट्रेस कुलराज रंधावा का एक्टिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। यमला पगला दीवाना को छोड़ दिया जाए तो कुलराज की अन्य कोई हिंदी फिल्म सफल नहीं रही। हालांकि, पंजाबी सिनेमा में अभिनेत्री का कद काफी ऊंचा रहा है और उन्हें वहां की लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। 

    धर्मेंद्र के निधन पर जताया था शोक

    24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया था। उनकी मौत पर कुलराज रंधावा ने शोक जताया था और यमला पगला दीवाना के सेट की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर एक्टर के श्रद्धांजलि अर्पित की। 

