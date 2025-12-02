Madhuri Dixit ने किया धर्मेंद्र को किया याद, ही-मैन को लेकर बोलीं- 'उनके जैसा कोई और नहीं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन से हिंदी सिनेमा को बड़ा झटका लगा। तमाम फिल्मी सितारे उनकी मौत की खबर सुनकर शोक में डूब गए। बीते 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली थी और अब तक कई सेलेब्स हिंदी सिनेमा के ही-मैन के देहांत पर दुख जताते हुए अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

अब इस मामले में बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन और फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) का नाम शामिल हो रहा है, जिन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए उनके बारे में खुलकर बात की है। आइए जानते हैं कि माधुरी ने धर्म पाजी को लेकर क्या कहा है-

धर्मेंद्र को लेकर बोलीं माधुरी दीक्षित एक दिग्गज अभिनेता के तौर पर धर्मेंद्र को हमेशा याद किया जाएगा। 6 दशक से अधिक लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई शानदार मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इतना ही नहीं उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ भी फिल्मों में काम किया था। हाल ही में समाचार एजेंसी एनएआई को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में माधुरी ने धर्मेंद्र को लेकर खुलकर चर्चा की है और कहा है-

इस तरह से माधुरी दीक्षित ने धर्मेंद्र को लेकर अपनी दिल की बात कही है। मालूम हो कि माधुरी ने धर्मेंद्र के साथ खतरों के खिलाड़ी और पापी देवता जैसी मूवीज में स्क्रीन शेयर की थी। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस (Ikkis) है, जिसको 25 दिसंबर 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।