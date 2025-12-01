दीपिका की 8 घंटे वाली डिमांड, Madhuri ने किया 12 घंटे काम...'मस्तानी' पर ये क्या बोल गईं 'धक-धक गर्ल'?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड आइकॉन माधुरी दीक्षित ने 8 घंटे की वर्क शिफ्ट शुरू करने पर इंडस्ट्री में चल रही बहस पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि हर एक्टर को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे काम और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना चाहते हैं। यह चर्चा तब शुरू हुई जब बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण ने कथित तौर पर 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग की, जिसके कारण उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' छोड़ दी, जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं।

माधुरी ने रखी अपनी राय दीपिका के जाने से इंडस्ट्री में लंबे शूटिंग घंटों की मांगों और वर्क-लाइफ बैलेंस के महत्व पर बड़े पैमाने पर बातचीत शुरू हो गई है। बॉलीवुड में अपने दशकों लंबे करियर के लिए जानी जाने वाली माधुरी ने मदरहुड को बैलेंस करते हुए लंबे शूटिंग घंटों को मैनेज करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। ANI से बातचीत में, माधुरी ने जोर देकर कहा कि काम के घंटे तय करना एक पर्सनल फैसला है, 'बात यह है कि जब मैंने 'मिसेज देशपांडे' की , तो हम हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे थे, शायद कभी-कभी उससे भी ज्यादा तो, मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है। मैं एक वर्क हॉलिक हूं, तो मेरे लिए, शायद यह अलग है, लेकिन अगर किसी महिला में वह पावर है और वह कह सकती है, 'ठीक है, मैं इतने घंटे काम करना चाहती हूं,' तो यह उसका अधिकार है, और यह उसकी जिंदगी है और वह इसे ऐसे ही करना चाहती है...तो उसे और पावर मिले।

रानी ने कहा था, 'आजकल ये बातें चर्चा में हैं क्योंकि शायद लोग बाहर इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यह सभी प्रोफेशन में आम बात रही है। मैंने भी ऐसा किया है जहां मैंने कुछ घंटों तक काम किया है। अगर प्रोड्यूसर को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप वो फिल्म करें। अगर प्रोड्यूसर को इससे दिक्कत है, तो आप फिल्म नहीं करते। तो यह भी एक चॉइस है। कोई किसी पर कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है'।