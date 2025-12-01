दीपिका की 8 घंटे वाली डिमांड, Madhuri ने किया 12 घंटे काम...'मस्तानी' पर ये क्या बोल गईं 'धक-धक गर्ल'?

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    Madhuri Dixit On Working Hours: दीपिका पादुकोण द्वारा छेड़े गए 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट का मुद्दा लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है। कई एक्टर-एक्ट्रेस के इस मुद्दे में पड़ने के बाद अब माधुरी दीक्षित भी इसमें कूद पड़ी हैं। आइए जानते हैं धक-धक गर्ल का इस बारे में क्या कहना है?

    माधुरी दीक्षित ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड आइकॉन माधुरी दीक्षित ने 8 घंटे की वर्क शिफ्ट शुरू करने पर इंडस्ट्री में चल रही बहस पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि हर एक्टर को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे काम और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना चाहते हैं। यह चर्चा तब शुरू हुई जब बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण ने कथित तौर पर 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग की, जिसके कारण उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' छोड़ दी, जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं।

    माधुरी ने रखी अपनी राय

    दीपिका के जाने से इंडस्ट्री में लंबे शूटिंग घंटों की मांगों और वर्क-लाइफ बैलेंस के महत्व पर बड़े पैमाने पर बातचीत शुरू हो गई है। बॉलीवुड में अपने दशकों लंबे करियर के लिए जानी जाने वाली माधुरी ने मदरहुड को बैलेंस करते हुए लंबे शूटिंग घंटों को मैनेज करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। ANI से बातचीत में, माधुरी ने जोर देकर कहा कि काम के घंटे तय करना एक पर्सनल फैसला है, 'बात यह है कि जब मैंने 'मिसेज देशपांडे' की , तो हम हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे थे, शायद कभी-कभी उससे भी ज्यादा तो, मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है। मैं एक वर्क हॉलिक हूं, तो मेरे लिए, शायद यह अलग है, लेकिन अगर किसी महिला में वह पावर है और वह कह सकती है, 'ठीक है, मैं इतने घंटे काम करना चाहती हूं,' तो यह उसका अधिकार है, और यह उसकी जिंदगी है और वह इसे ऐसे ही करना चाहती है...तो उसे और पावर मिले।

    रानी मुखर्जी ने भी रखी थी बात

    माधुरी ने जोर देकर कहा कि काम के घंटों का चुनाव पर्सनल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्टर्स पर किसी तय स्टैंडर्ड को मानने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। उनके विचार फ्लेक्सिबल काम के घंटों के बारे में चल रही इंडस्ट्री की बहस को और बढ़ाते हैं। कुछ एक्टर्स ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वर्क शेड्यूल की वकालत करते हैं। जबकि दूसरे उनकी तरह इसे पर्सनल चॉइस का मामला मानते हैं। इससे पहले, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने भी इस पर अपने विचार रखे थे और बताया था कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हमेशा एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच आपसी समझ पर आधारित रहे हैं।

    रानी ने कहा था, 'आजकल ये बातें चर्चा में हैं क्योंकि शायद लोग बाहर इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यह सभी प्रोफेशन में आम बात रही है। मैंने भी ऐसा किया है जहां मैंने कुछ घंटों तक काम किया है। अगर प्रोड्यूसर को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप वो फिल्म करें। अगर प्रोड्यूसर को इससे दिक्कत है, तो आप फिल्म नहीं करते। तो यह भी एक चॉइस है। कोई किसी पर कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है'।

    वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी पिछली बार भूल भुलैया 3 में दिखी थीं। उन्होंन नेटफ्लिक्स सीरीज द फेम गेम और डेढ इश्किया में भी काम किया है। उनकी आने वाली सीरीज मिसेज देशपांडे (Mrs Deshpande) है जो जियो हॉटस्टार पर 19 दिसंबर को रिलीज होगी।

