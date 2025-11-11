Madhuri Dixit की कार्बन कॉपी थी 90s की ये एक्ट्रेस, सालों बाद अब ऐसी हो गई है हालत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं। 90 के दशक से लेकर अब तक माधुरी का चार्म शोबिज की दुनिया में छाया रहता है। लेडी सुपरस्टार के तौर पर मशहूर माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की तरह एक और एक्ट्रेस दिखती हैं, जो 90s में काफी पॉपुरलर हुई थीं।

इस अदाकारा ने अनिल कपूर जैसे कई सुपरस्टार संग काम किया। माधुरी दीक्षित की तरह दिखने की वजह से इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। आइए जानते हैं कि वह हसीना आखिर कौन हैं- माधुरी की हमशक्ल है ये अभिनेत्री कहा जाता है कि इस दुनिया में हर एक शख्स का कोई न कोई हमशक्ल मौजूद होता है। ठीक इसी आधार पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की कार्बन कापी एक्ट्रेस निकी अनेजा वालिया हैं। जी हां, निकी हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रही हैं, जिन्होंने 90s में अपनी खूबसूरती और कमाल की अदाकारी के दम पर हर किसी को प्रभावित किया है। निकी ने अपने समय में खूब शोहरत हासिल की।

लेकिन फिर धीरे-धीरे वह ग्लैमर्स की दुनिया से गायब होती चली गईं। गौर किया जाए निकी वालिया के एक्टिंग करियर की तरफ तो उनकी पॉपुलर मूवीज के नाम इस प्रकार हैं- मिस्टर आजाद

मोहरे

चॉकलेट

लुप्त

तारा वर्सेज बिलाल

डबल एक्सल

नीयत इसके अलावा छोटे पर्दे पर भी निकी वालिया काफी एक्टिव रही थीं और उन्होंने 1995 से लेकर 2017 तक टीवी इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस काम किया था। बदलते समय के साथ साथ अब निकी का लुक भी काफी हद कर बदल गया है, जिसका अंदाजा आप उनकी लेटेस्ट फोटोज को देखकर आसानी से लगा सकते हैं, जिन्हें वह अक्सर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करती रहती हैं। हालांकि, उनके चेहरे का नूर अब भी चेंज नहीं हुआ है और वह कमाल की दिखती हैं।