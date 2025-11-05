इस वजह से लेट आई थीं Madhuri Dixit? टोरंटो के आयोजकों ने विवाद के बाद झाड़ा पल्ला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टोरंटो में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के लाइव शो 'दिल से...' को लेकर एक्ट्रेस को काफी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज वायरल हुए जिसमें दावा किया गया कि एक्ट्रेस लगभग तीन घंटे देरी से शो में पहुंची। वीडियो जारी कर लोगों ने अन्य से अपने पैसे बचाने की अपील की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माधुरी को दी गलत जानकारी अब इस मामले पर आयोजकों ने अब एक बयान जारी किया है। वायरल पोस्ट में एक लाइन शामिल थी जिसमें अन्य यूजर्स से बार-बार अपील की गई कि अगर मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं, तो वह यह है कि माधुरी दीक्षित के टूर में शामिल न हों... अपना पैसा बचाएं।" अब इस मामले में ट्रू साउंड लाइव लिमिटेड ने अपनी सफाई दी और कहा, "कार्यक्रम समय पर शुरू हुआ था। माधुरी की मैनेजमेंट टीम ने ही उन्हें कार्यक्रम के समय के बारे में गलत जानकारी दी थी, जिसके परिणामस्वरूप वह कार्यक्रम में देर से पहुंचीं। कार्यक्रम में शामिल हुए कई प्रशंसकों ने दावा किया था कि इस कार्यक्रम को एक संगीत कार्यक्रम के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन यह एक टॉक सेशन से ज़्यादा कुछ नहीं निकला।