    इस वजह से लेट आई थीं Madhuri Dixit? टोरंटो के आयोजकों ने विवाद के बाद झाड़ा पल्ला

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:27 AM (IST)

    माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) कनाडा टोरंटो में परफॉर्म करने वाली थीं, लेकिन एक्ट्रेस वहां काफी देरी से पहुंचीं। इस पर विवाद बढ़ गया और लोगों ने अन्य को अपने पैसे बर्बाद न करने की सलाह दी। कहा गया कि ये परफॉर्मेंस से ज्यादा टॉक शो लग रहा था। अब आयोजकों ने भी इससे अपना पलड़ा झाड़ लिया है।

    शो पर देरी से पहुंची माधुरी दीक्षित (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टोरंटो में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के लाइव शो 'दिल से...' को लेकर एक्ट्रेस को काफी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज वायरल हुए जिसमें दावा किया गया कि एक्ट्रेस लगभग तीन घंटे देरी से शो में पहुंची। वीडियो जारी कर लोगों ने अन्य से अपने पैसे बचाने की अपील की।

    माधुरी को दी गलत जानकारी

    अब इस मामले पर आयोजकों ने अब एक बयान जारी किया है। वायरल पोस्ट में एक लाइन शामिल थी जिसमें अन्य यूजर्स से बार-बार अपील की गई कि अगर मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं, तो वह यह है कि माधुरी दीक्षित के टूर में शामिल न हों... अपना पैसा बचाएं।" अब इस मामले में ट्रू साउंड लाइव लिमिटेड ने अपनी सफाई दी और कहा, "कार्यक्रम समय पर शुरू हुआ था। माधुरी की मैनेजमेंट टीम ने ही उन्हें कार्यक्रम के समय के बारे में गलत जानकारी दी थी, जिसके परिणामस्वरूप वह कार्यक्रम में देर से पहुंचीं। कार्यक्रम में शामिल हुए कई प्रशंसकों ने दावा किया था कि इस कार्यक्रम को एक संगीत कार्यक्रम के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन यह एक टॉक सेशन से ज़्यादा कुछ नहीं निकला।

    यह भी पढ़ें- 37 साल पहले रिलीज हुआ था Madhuri Dixit का हिट गाना, लोगों ने लुटाए थे पैसे, बुर्का पहनकर पहुंची थी एक्ट्रेस

    देर से पहुंची माधुरी दीक्षित

    माधुरी के लेट आने के आरोप पर कहा गया,'शो का फॉर्मेट, जैसा कि माधुरी दीक्षित के मैनेजमेंट के साथ शेयर किया गया था, इसमें उनके 60 मिनट के परफॉर्मिंग सेगमेंट के पहले साढ़े 8 बजे सवाल-जवाब सेशन भी था। हालांकि, प्रोडक्शन टीम की तरफ से पूरी कम्युनिकेशन के बावजूद माधुरी दीक्षित की अपनी मैनेजमेंट टीम ने उन्हें उन्हें कॉल टाइम के बारे में गलत जानकारी दी, जिसकी वजह से वो रात 10 बजे के आसपास देरी से पहुंचीं।'

    अब आयोजकों ने जारी की स्टेटमेंट

    इसमें आगे बताया गया कि श्रेया गुप्ता सहित कुछ बैकस्टेज लोग, आर्टिस्ट के समय पर कॉर्डिनेशन में मदद करने की बजाय पर्सनल वीडियो रेकॉर्डिंग में बिजी थे, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ गया।' इस साल की शुरुआत में, गायिका नेहा कक्कड़ को मेलबर्न में एक शो में देर से पहुंचने पर इसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी और खराब व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया था।

     यह भी पढ़ें- विदेश में Madhuri Dixit के खिलाफ लगे हाय-हाय के नारे, सोशल मीडिया पर धक-धक गर्ल की हो रही किरकिरी