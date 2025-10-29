37 साल पहले रिलीज हुआ था Madhuri Dixit का हिट गाना, लोगों ने लुटाए थे पैसे, बुर्का पहनकर पहुंची थी एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माधुरी दीक्षित की साल 1988 में एक फिल्म आई थी नाम था तेजाब। इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे। आजकल के एक्टर्स के बीच ये चीज बहुत कॉमन हो चुकी है कि वो अपनी फिल्म को देखने के लिए छिपते-छिपाते थिएटर जाते हैं ताकि वो दर्शकों के लाइव रिएक्शन का आनंद ले सकें।

एक घंटे में लिखा था गाना माधुरी दीक्षित 37 साल पहले वो अनुभव ले चुकी हैं। इस फिल्म का गाना एक दो तीन काफी पॉपुलर हुआ था। लोग थिएटर में ही मोहिनी मोहिन कहकर पुकारने लगते थे। एक्ट्रेस कई मौकों पर इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं। इस गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था और इसके पीछे की खास बात ये है कि इस पर ज्यादा कोई खास मेहनत नहीं की गई और सिर्फ एक ही घंटे में गाना तैयार हो गया।

इस पल के बारे में बात करते हुए माधुरी ने कहा, 'आपको पता है थिएटर में बहुत मजा आता है तो मैं भी थिएटर में देखने के लिए गई थी। हम लोग अंदर गए तब मैंने बुर्का पहन रखा था ताकि मुझे कोई पहचान न सके।'

सिर पर आकर गिर पैसे एक्ट्रेस ने आगे कहा,'हम अंदर गए और बैठ गए। मुझे लगता है उस थिएटर में कभी-कभी एसी वगैरह बंद कर देते थे, बुर्के में मुझे पसीना आने लगा था, लेकिन मैं 'एक दो तीन गाने' का इंतजार कर रही थी। हम लोग आगे बैठे हुए थे जैसे ही गाना शुरू हुआ तो लोगों ने सिक्के फेंकने शुरू कर दिए थे जो हमारे सिर पर आकर गिर रहे थे। फिर हम लोग वहां से भाग गए।'