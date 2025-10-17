1999 में बॉलीवुड छोड़कर क्यों गईं Madhuri Dixit? शादी कर विदेश में बसा लिया था घर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड की आईकोनिक धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए कम ही होगा। माधुरी के जलवों की दास्तां इतनी लंबी है कि आप सुनते-सुनते थक जाएंगे। जिसके डांस ने हर किसी को दीवाना बनाया, जिसकी खूबसूरती लोगों के दिलों में छा गई। जिसके हुस्न का परचम 90 के दशक में ऐसा लहराया कि देखने वाले देखते रह गए। लेकिन साल 1999 में अचानक से माधुरी ने बॉलीवुड को अलविदा क्यों कह दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि माधुरी बॉलीवुड को छोड़कर विदेश चली गईं।

माधुरी दीक्षित ने थामा डॉ. श्रीराम नैने का हाथ

माधुरी दीक्षित आज अपनी शादी की सालगिरह मना रही हैं। माधुरी की शादी को पूरे 26 साल हो चुके हैं। माधुरी और डॉ नैने दो बच्चों के माता-पिता हैं। दोनों अपनी हैप्पिली लाइफ जी रहे हैं। साल 1999 में डॉक्टर श्रीराम नैने (Dr Shriram Nene) के साथ माधुरी ने शादी की थी। माधुरी ने डॉ नैने के साथ तब शादी की जब वो अपने करियर के पीक पर ही थीं। हालांकि माधुरी को उस वक्त अच्छा खासा स्टारडम मिल चुका है। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में माधुरी के बाद काजोल, ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन जैसी हीरोइन्स अपने कदम जमा चुकी थीं। ऐसे में माधुरी को बॉलीवुड में बने रहने के लिए इनसे कॉम्पटीशन तो जरूर करना पड़ रहा था। हालांकि फिल्मों के मामले में माधुरी को फिल्में भी मिल रही थीं। हालांकि माधुरी के लिए फिल्म इंड्स्ट्री में बने रहना भी एक बड़ी चुनौती थी। ये वो वक्त था जब माधुरी ने हम तुम्हारे हैं सनम, लज्जा, ये रास्ते हैं प्यार के और देवदास जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। इसी बीच माधुरी की जिंदगी में डॉ नैने आए और उन्होंने उन्हीं से शादी कर ली।

माधुरी दीक्षित और डॉक्टर राम नैने की लवस्टोरी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल जब माधुरी की डॉ नैने से मुलाकात हुई तो उस वक्त डॉ नैने माधुरी को जानते ही नहीं थे, खुद इस बात का खुलासा माधुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। एक इंटरव्यू में माधुरी ने बताया था कि, जब वो पहली बार श्रीराम नेने से मिलीं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि माधुरी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इतनी पॉपुलर हैं। माधुरी भी नहीं चाहती थीं कि उन्हें ये पता चले। माधुरी ने ये बात जानबूझकर छिपाई थी, क्योंकि वो चाहती थीं कि डॉ नैने बस उन्हें एक आम इंसान की नजर देखें किसी स्टार की तरह उन्हें ट्रीट ना करें। माधुरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि, ये ज़रूरी था कि वो मुझे एक एक्ट्रेस के रूप में न जानें, क्योंकि तब वो मुझे पहले एक इंसान के रूप में जानते। जब लोग आपको एक एक्ट्रेस के रूप में देखते हैं, तो उनके मन में कुछ और होता है और वो आपको लेकर धारणा बना चुके होते हैं। सच कहूं तो मुझे सही इंसान मिला। मैं शादी करना चाहती थी, और मैंने कर ली'। माधुरी ने 17 अक्टूबर 1999 को राम नैने से शादी कर ली।