विदेश में Madhuri Dixit के खिलाफ लगे हाय-हाय के नारे, सोशल मीडिया पर धक-धक गर्ल की हो रही किरकिरी
MadhuriDixit के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पर विदेश के कुछ दर्शक आवाज उठा रहे हैं। इंटरनेट पर यूजर्स ने माधुरी दीक्षित पर झूठ बोलने और उन्हें ठगने के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं आखिर धक-धक गर्ल से ऐसी क्या गलती हुई?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टोरंटो में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के हालिया लाइव शो को लेकर ऑनलाइन कड़ी की जा रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि इस शो को एक कॉन्सर्ट के रूप में प्रमोट किया गया था। लेकिन यह एक टॉक सेशन के जैसा निकला जिससे कई लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
माधुरी के खिलाफ खड़ा हुआ सोशल मीडिया
कुछ लोगों ने तो इसे अब तक का सबसे खराब इवेंट तक कह दिया, जबकि अन्य ने सवाल उठाया कि माधुरी इवेंट में इतनी देर से क्यों पहुंचीं। माधुरी 2 नवंबर को टोरंटो के ग्रेट कैनेडियन कसीनो रिजॉर्ट में दिल से.. माधुरी नाम के एक शो में शामिल हुईं। शो का प्रमोशन करने वाली इंस्टाग्राम पोस्ट में एक कैप्शन में लिखा था, 'टोरंटो, क्या आप तैयार हैं? बॉलीवुड की सदाबहार दीवा - माधुरी दीक्षित मंच पर आग लगाने के लिए लाइव आ रही हैं! उनके जादू, उनके मूव्स और उनके आकर्षण का अनुभव करें - सब कुछ एक ही रात में'। इवेंट के पोस्टर पर लिखा था, 'टोरंटो धक-धक में बदल गया'।
पैसे की हुई बर्बादी
हालांकि इवेंट में पहुंचने के बाद कई लोग निराश हुए क्योंकि यह वैसा इवेंट नहीं था जिसका दावा किया गया था। इवेंट में शामिल होने के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आयोजकों की आलोचना की कि उन्होंने एक टॉक शो को कॉन्सर्ट के रूप में प्रमोट किया। कुछ लोगों ने माधुरी की देर से पहुंचने के लिए आलोचना की, जबकि अन्य ने उस शाम को एक बेकार अनुभव और समय और पैसे की पूरी बर्बादी करार दिया।
एक नाराज सोशल मीडिया यूजर ने इसे 'एक रात का बिल्कुल घटिया शो और उन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं?' कहा, एक ने कहा, 'सबसे घटिया शो जिसे कोई देख सकता है, दर्शकों के समय की बिल्कुल भी चिंता नहीं की जाती। 3 घंटे देरी से और फिर बेकार की बातों से भरा हुआ'। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे सबसे घटिया शो, पूरी तरह से बकवास, भयानक शो जैसे टैग दिए और कुछ ने इसे शर्मनाक भी कहा।
🚨 Madhuri Dixit’s Toronto show “Dil Se.. Madhuri” left fans upset after a 3-hour delay turned the much-hyped concert into what many called a talk session— Nabila Jamal (@nabilajamal_) November 4, 2025
The event at Great Canadian Casino Resort started at 7:30 pm but Madhuri arrived around 10 pm. Fans said there were only… pic.twitter.com/c3bZpC9P3F
नहीं मांगी गई माफी
लोगों ने यह भी कहा कि माधुरी काफी लेट पहुंची और इसके लिए आयोजकों और एक्ट्रेस ने कोई माफी या आभार नहीं जताया। ना तो माधुरी का यहां कोई डांस था और ना ही कोई खास परफॉर्मेंस। बस एक आधे-अधूरे टॉक शो के दौरान कुछ स्टेप्स थे - झूठा विज्ञापन। यह माधुरी के साथ एक टॉक शो था, बकवास था। पैसे की बर्बादी।
ट्रोलर्स के बीच कुछ फैंस एक्ट्रेस के बचाव में उतरे। एक ने लिखा, 'लेकिन वह हमेशा की तरह ही शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, हो सकता है कि यह प्रोडक्शन या मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन से जुड़ी समस्या हो'। वहीं कई लोगों ने कहा कि किसी भी इंसान को देर हो सकती है और ये गलती कोई जान बूझकर नहीं हुई होगी क्योंकि माधुरी ज्यादातर ऐसा नहीं करती है।
माधुरी का वर्कफ्रंट
माधुरी हाल ही में भूल भुलैया 3 में नजर आई थीं, जिसमें विद्या बालन, कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित इस हॉरर-कॉमेडी को क्रिटीक्स से मिली-जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में ₹350 करोड़ से अधिक की कमाई की। इसके बाद, वह मिसेज देशपांडे में नजर आएंगी, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसमें माधुरी एक सीरियल किलर की भूमिका निभा रही हैं। यह शो एक फ्रांसीसी सीरीज का रीमेक है।
