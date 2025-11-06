टोरेंटो में हुए बवाल के बाद Madhuri Dixit ने शेयर किया पहला पोस्ट, फैंस बोले- 'आपका सम्मान करता हूं लेकिन...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के शो के बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था। एक्ट्रेस शो में तीन घंटे देरी से पहुंची थीं जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा था और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनका पैसा बर्बाद हो गया।

विवाद के बाद माधुरी दीक्षित ने शेयर की पहली पोस्ट इसके बाद आयोजकों ने माधुरी दीक्षित के कथित तौर पर देर से पहुंचने के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया और उनके मैनेजमेंट को इसका जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि एक्ट्रेस को टाइमिंग के बारे में गलत सूचना दी गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इस पूरे बवाल में माधुरी दीक्षित ने चुप्पी बनाई हुई थी और अब दो दिन बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पहली बार पोस्ट किया है।

View this post on Instagram A post shared by Madhuri Dixit (@madhuridixitnene) यूजर्स ने निकाला अपना गुस्सा एक तरफ जहां कुछ फैंस ने इस पर लव रिएक्टर किया वहीं कुछ ने कनाडा शो में हुए बवाल के बाद अपना गुस्सा निकाला। एक यूजर ने लिखा,"लेकिन आपको टोरंटो से झूठे विज्ञापन के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल पर आपकी अपनी पोस्ट में इसे मीट एंड ग्रीट नहीं कहा गया है। आप इसे डांस,म्यूजिक और सेलिब्रेशन की एक शाम बता रहे हैं।"