    टोरेंटो में हुए बवाल के बाद Madhuri Dixit ने शेयर किया पहला पोस्ट, फैंस बोले- 'आपका सम्मान करता हूं लेकिन...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    कनाडा के टोरंटो में माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के हालिया लाइव शो को दर्शकों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। दर्शकों ने इसे अब तक का सबसे घटिया शो बताया था। उनका दावा था कि इस कार्यक्रम को गलत तरीके से एक कॉन्सर्ट बताकर प्रचारित किया गया था, जबकि असल में यह एक टॉक शो था। कई लोगों ने देवदास अभिनेत्री की तीन घंटे देरी से पहुंचने के लिए भी आलोचना की।

    Hero Image

    माधुरी दीक्षित का वर्ल्ड टूर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के शो के बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था। एक्ट्रेस शो में तीन घंटे देरी से पहुंची थीं जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा था और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनका पैसा बर्बाद हो गया।

    विवाद के बाद माधुरी दीक्षित ने शेयर की पहली पोस्ट

    इसके बाद आयोजकों ने माधुरी दीक्षित के कथित तौर पर देर से पहुंचने के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया और उनके मैनेजमेंट को इसका जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि एक्ट्रेस को टाइमिंग के बारे में गलत सूचना दी गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इस पूरे बवाल में माधुरी दीक्षित ने चुप्पी बनाई हुई थी और अब दो दिन बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पहली बार पोस्ट किया है।

    यह भी पढ़ें- विदेश में Madhuri Dixit के खिलाफ लगे हाय-हाय के नारे, सोशल मीडिया पर धक-धक गर्ल की हो रही किरकिरी

    एक्ट्रेस ने अपने अपकमिंग टूर पर दिया अपडेट

    अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक आभार पोस्ट शेयर किया। इस विज्ञापन पोस्ट में माधुरी का चेहरा और कार्यक्रम की तारीखें दिखाई दे रही हैं। कैप्शन में माधुरी ने लिखा, "एक शानदार मुलाकात के लिए टोरंटो का शुक्रिया, और अब मैं 6 नवंबर को न्यू जर्सी, 7 नवंबर को बोस्टन, 8 नवंबर को शिकागो, 9 नवंबर को ह्यूस्टन और 15 नवंबर को न्यूयॉर्क में अपने फैंस से मिलने के लिए उत्सुक हूं।"

     
     
     
    यूजर्स ने निकाला अपना गुस्सा

    एक तरफ जहां कुछ फैंस ने इस पर लव रिएक्टर किया वहीं कुछ ने कनाडा शो में हुए बवाल के बाद अपना गुस्सा निकाला। एक यूजर ने लिखा,"लेकिन आपको टोरंटो से झूठे विज्ञापन के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल पर आपकी अपनी पोस्ट में इसे मीट एंड ग्रीट नहीं कहा गया है। आप इसे डांस,म्यूजिक और सेलिब्रेशन की एक शाम बता रहे हैं।"

    यूजर ने की थी न आने की वकील

    एक अन्य ने कमेंट में लिखा, "माधुरी दीक्षित नेने। मैं आपको प्यार करते हुए और आपको देखते हुए बड़ा हुआ हूं। फिलहाल, टोरंटो आपके शो से बहुत निराश है। उन्हें गुमराह किया गया। शो के बारे में झूठा विज्ञापन दिया गया। सब क्या उम्मीद कर रहे थे और असल में क्या हुआ।" परवेज धनानी नाम के एक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम फीड पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें माधुरी 1995 की फिल्म याराना के गाने 'मेरा पिया घर आया' पर अपने स्टेप्स मिला रही हैं। इस पर उसने लोगों से टूर में न आने की सलाह दी थी।

    यह भी पढ़ें- इस वजह से लेट आई थीं Madhuri Dixit? टोरंटो के आयोजकों ने विवाद के बाद झाड़ा पल्ला