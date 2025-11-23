Devdas के 'डोला रे डोला' गाने को Saroj Khan ने फर्श पर लेटकर किया था कोरियोग्राफ, रिलीज के दिन पहुंची थीं अस्पताल
मशहूर कोरियोग्राफर Saroj Khan अपने काम को लेकर काफी पैशनेट थीं। उनका आईकॉनिक डांस सॉन्ग डोला रे डोला गाना के पीछे एक ऐसी कहानी है जिससे आपको पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि सरोज खान अपने काम से कितना प्यार करती थीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादातर बॉलीवुड फैन डोला रे डोला को इसके शानदार विजुअल्स, कमाल के स्टेप्स और माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय के एक ही फ्रेम में साथ दिखने के लिए याद करते हैं। लेकिन गाने के पीछे की असली कहानी स्क्रीन पर दिखाए गए गाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस डांस को मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे बड़े डांस हिट्स को बनाया। उस वक्त सरोज बहुत दर्द से जूझ रही थी फिर भी उन्होंने अपने करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक देने की कोशिश की।
फर्श पर लेटकर की कोरियोग्राफी
संजय लीला भंसाली ने आईकॉनिक गाने के बारे में बात करते हुए बताया था कि सरोज के लिए शूटिंग कितनी फिजिकली मुश्किल थी। उन्होंने कहा था, 'जब हम शूटिंग कर रहे थे, सरोज जी बहुत बीमार थीं। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह फर्श पर लेट जाती थीं और इंस्ट्रक्शन देती थीं। उन्होंने 15 दिनों तक ऐसे ही शूटिंग की।” इसके बावजूद फाइनल कट में स्ट्रगल का जरा भी निशान नहीं दिखता। यह कोरियोग्राफी देवदास की हाइलाइट्स में से एक बन गई और सरोज को 17 अवॉर्ड्स मिले।
यह गाना उनके लिए इतना जरूरी क्यों था
सरोज के लिए डोला रे डोला सिर्फ एक और बड़ा फिल्म नंबर नहीं था। उन्होंने एक बार कहा था कि वह इसे अपने करियर का सबसे मुश्किल गाना और अपनी कामयाबी की एक मिसाल मानती हैं। प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उन्हें पता था कि ऑडियंस परफॉर्मेंस के हर सेकंड में माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की तुलना करेगी। दोनों ही टॉप-टियर डांसर थीं और उन्हें दोनों को चमकने के लिए काफी जगह देनी थी।
माधुरी और ऐश्वर्या के बीच बैलेंस
सरोज ने बाद में माना कि उन्हें चिंता थी कि उनमें से कोई एक खुद को साइडलाइन महसूस कर सकती है। उन्होंने 2012 में मुंबई मिरर के साथ एक चैट में कहा, 'माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय दोनों ही शानदार डांसर हैं और मैं उनमें से किसी को भी यह महसूस नहीं होने दे सकती थी कि उनके स्टेप्स अच्छे नहीं हैं। मुझे डर था कि उनमें से कोई एक खुद को अलग-थलग महसूस कर सकती है, लेकिन किस्मत से कुछ भी अनहोनी नहीं हुई।"
शूटिंग के बाद भी सरोज की तबीयत खराब हो गई
जब देवदास रिलीज हुई तब तक सरोज खान की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह हॉस्पिटल में थीं। भंसाली ने रिलीज के दिन की एक दिल दहला देने वाली याद शेयर की, 'जिस दिन देवदास रिलीज हुई, सरोज जी हॉस्पिटल में थीं। ऐश्वर्या और मैं उनसे मिलने गए, आधी बेहोशी की हालत में उन्होंने पूछा, ‘डोला रे डोला पे पैसे मिले या नहीं?’ सोचिए उनके काम के लिए उनका पैशन कितना बड़ा था! उस हालत में भी, वह जानना चाहती थीं कि क्या उनके काम की तारीफ हो रही है।”
भंसाली ने एक बार कहा था, “जैसे सलीम-जावेद ने स्क्रिप्टराइटिंग में स्टारडम लाया, वैसे ही उन्होंने कोरियोग्राफी में स्टारडम लाया।” लेकिन बाद में उनके रिश्ते में खटास आ गई, जब सरोज ने डायरेक्टर की टीम पर बिना पेमेंट या सही क्रेडिट के राम चाहे लीला में उनकी कोरियोग्राफी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
