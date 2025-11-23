Lata Mangeshkar भी थीं इनकी आवाज की फैन, भूतों में था विश्वास, गुरूदत्त से मोहब्बत में जान गंवा बैठी थीं गीता दत्त
Geeta Dutt: बॉलीवुड एक ऐसी सिंगर जिसकी फैन भारत कोकिला लता मंगेशकर तक थीं। उन्हें गुरु दत्त से इतनी मोहब्बत थी कि शादी टूटने के बाद वे इससे उबर नहीं पाई और बेहिसाब नशे में रहने लगी और इस नशे ने उन्हें मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गीता दत्त का 23 नवंबर 1930 को हुआ था हालांकि सिर्फ 41 की उम्र में ही 1972 को उनका निधन हो गया। लेकिन जिंदगी के इन सालों में उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे। वे एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थीं उन्हें हिंदी सिनेमा और बंगाली सिनेमा में एक ऊंचा दर्जा मिला था।
उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) भी गीता की फैन थीं। गीता दत्त ने तुमी जे अमार, ये लो मैं हारी पिया, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, बाबूजी धीरे चलना, ठंडी हवा काली घटा, ए दिल मुझे बता दे जैसे गानों को अपनी आवाज दी है।
गुरु दत्त से शादी
गुरु दत्त भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन हीरे थे और उन्हें अपने काम का अनोखा जानकार माना जाता था। फिल्म चांद (1944) में उनका काम देखने के बाद, देव आनंद ने दत्त से बाजी (1951) डायरेक्ट करने के लिए कहा। जब फिल्म को दर्शकों से क्रिटिक्स की तारीफ मिली, तो गुरु दत्त ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने ऐसी सफल फिल्में दीं जो कभी न भूलने वाली क्लासिक बन गईं। कुछ लीक से हटकर फिल्में थीं कागज के फूल, साहिब, बीवी और गुलाम और प्यासा।
गीता की गुरु दत्त (Guru Dutt) से मुलाकात फिल्म बाजी की शूटिंग के दौरान हुई और उन्हें उनकी सुरीली आवाज से प्यार हो गया। वह भी खुद को उनके प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाईं। शादी से पहले उन्होंने तीन साल तक एक-दूसरे को डेट किया। हालांकि गीता का परिवार इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था क्योंकि वह परिवार की कमाने वाली थी, फिर भी दोनों ने विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया और शादी कर ली।
गीता को था भूतों में विश्वास
गीता दत्त को भूतों में भी विश्वास था एक बार गीता अपने पाली हिल बंगले के गेस्ट हाउस में आराम कर रही थीं, तभी उन्हें अचानक जोर का धमाका सुनाई दिया। वह शाम करीब 4 बजे उठीं और यह देखकर हैरान रह गईं कि मजदूर उनकी आंखों के सामने ही घर तोड़ रहे थे।
कन्फ्यूज होकर, उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया। उन्हें हैरानी हुई कि गुरु ने ही मजदूरों से बंगला गिराने के लिए कहा था। हालांकि यह उनके सपनों का घर था, लेकिन गीता के इस कहने पर कि वह जगह अनलकी और हॉन्टेड है, उन्होंने यह बात मान ली। इस घटना का जिक्र यासर उस्मान की बॉलीवुड लेजेंड की बायोग्राफी में किया गया है।
नहीं चल पाई शादी
दोनों की प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ वैसी नहीं चली। कपल के तीन प्यारे बच्चे हुए, तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त। हालांकि, यह शादी कामयाब नहीं रही और आखिरकार कपल अलग हो गए। गुरु दत्त की टूटी शादी के कई कारण थे, लेकिन वहीदा रहमान के साथ उनके रोमांटिक रिश्ते ने इसमें आखिरी कील ठोक दी। ऐसा माना गया कि वहीदा रहमान से गुरु दत्त की बढ़ती नजदीकियों ने इस शादी का अंत किया। गीता और गुरु दत्त दोनों की ही मौत दर्दनाक हुई वहीं वहीदा रहमान भी गुरु से अलग हो गई थीं क्योंकि वे बहुत ज्यादा नशा करने लगे थे। दूसरी और गुरु दत्त के प्यार में गीता भी नशे की वजह से ही जिंदगी से हार गईं।
