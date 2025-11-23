Lata Mangeshkar भी थीं इनकी आवाज की फैन, भूतों में था विश्वास, गुरूदत्त से मोहब्बत में जान गंवा बैठी थीं गीता दत्त

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गीता दत्त का 23 नवंबर 1930 को हुआ था हालांकि सिर्फ 41 की उम्र में ही 1972 को उनका निधन हो गया। लेकिन जिंदगी के इन सालों में उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे। वे एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थीं उन्हें हिंदी सिनेमा और बंगाली सिनेमा में एक ऊंचा दर्जा मिला था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) भी गीता की फैन थीं। गीता दत्त ने तुमी जे अमार, ये लो मैं हारी पिया, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, बाबूजी धीरे चलना, ठंडी हवा काली घटा, ए दिल मुझे बता दे जैसे गानों को अपनी आवाज दी है।

गुरु दत्त से शादी गुरु दत्त भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन हीरे थे और उन्हें अपने काम का अनोखा जानकार माना जाता था। फिल्म चांद (1944) में उनका काम देखने के बाद, देव आनंद ने दत्त से बाजी (1951) डायरेक्ट करने के लिए कहा। जब फिल्म को दर्शकों से क्रिटिक्स की तारीफ मिली, तो गुरु दत्त ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने ऐसी सफल फिल्में दीं जो कभी न भूलने वाली क्लासिक बन गईं। कुछ लीक से हटकर फिल्में थीं कागज के फूल, साहिब, बीवी और गुलाम और प्यासा।

गीता को था भूतों में विश्वास गीता दत्त को भूतों में भी विश्वास था एक बार गीता अपने पाली हिल बंगले के गेस्ट हाउस में आराम कर रही थीं, तभी उन्हें अचानक जोर का धमाका सुनाई दिया। वह शाम करीब 4 बजे उठीं और यह देखकर हैरान रह गईं कि मजदूर उनकी आंखों के सामने ही घर तोड़ रहे थे।

कन्फ्यूज होकर, उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया। उन्हें हैरानी हुई कि गुरु ने ही मजदूरों से बंगला गिराने के लिए कहा था। हालांकि यह उनके सपनों का घर था, लेकिन गीता के इस कहने पर कि वह जगह अनलकी और हॉन्टेड है, उन्होंने यह बात मान ली। इस घटना का जिक्र यासर उस्मान की बॉलीवुड लेजेंड की बायोग्राफी में किया गया है।