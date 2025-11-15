कोठे से उठकर बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार बनी 16 साल की लड़की, भारत की दूसरी बोलती फिल्म में आईं थीं नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सितारों को लेकर भारतीय लोगों की दीवानगी अलग ही है, वे अपने सितारों को आइडियल भी मानते हैं और उनकी फिल्मों का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। भारत की पहली महिला सुपरस्टार के लिए भी ऐसी ही दीवानगी थी, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपार सफलता का स्वाद चखा था। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि एक तांगा चलाने वाले ने कथित तौर पर उनकी फिल्म 22 बार देखी और अपने जुनून को पूरा करने के लिए अपना घोड़ा भी गिरवी रख दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बदनाम गलियों से सिनेमा तक का सफर यह कहानी है कज्जनबाई (Kajjanbai) की जो एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थीं। लखनऊ की बदनाम गलियों में जन्मी, उन्होंने तवायफों की दुनिया से आजादी पाई और शाही दरबारों तक पहुंचीं। लोग उनके गायन से बहुत प्रभावित हो जाते थे, उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में भी काम किया और अपार सफलता प्राप्त की। अपने चरम पर उन्होंने एक राजकुमारी की तरह विलासितापूर्ण जीवन जिया।

कैसे मिली भारत की दूसरी बोलती फिल्म? बचपन से ही वे संगीत से जुड़ी रहीं। सुग्गनबाई ने कज्जन को पटना भेजा जहां उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत भी सीखा। यही कारण है कि कज्जन की हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर असाधारण पकड़ थी। कज्जनबाई जल्द ही गजल, ठुमरी और कविताएं गाने लगीं और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ने लगी। एक दिन निर्माता जमशेद मदन ने उनकी प्रतिभा पर ध्यान दिया और उन्हें अपनी फिल्म में ले लिया। उस समय वे भारत की दूसरी बोलती फिल्म "शिरीन फरहाद" बना रहे थे और बस इसी तरह कज्जनबाई फिल्म इंडस्ट्री में आ गईं।