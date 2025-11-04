जब अमिताभ बच्चन ने 7 दिनों तक नहीं धोया था अपना चेहरा, बिग बी को क्यों करना पड़ा था ये काम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन को करियर के शुरुआती दिनों में उनकी हाइट और आवाज के लिए खूब आलोचना मिलती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिल्मों के लिए अपनी मेहनत जारी रखी। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमिताभ अपने रोल के लिए कितनी मेहनत करते थे। एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा है उनके एक किरदार से जिसके लिए उन्होंने सात दिनों तक अपना चेहरा नहीं धोया था।

जी हां दरअसल हुआ यूं कि बिगबी फिल्म सात हिंदुस्तानी की शूटिंग कर रहे थे, जो गोवा में चल रही थी। फिल्म का बजट बहुत कम था और अचानक एक्टर के मेकअप आर्टिस्ट को किसी काम से मुंबई जाना पड़ा। बजट कम होने की वजह से मेकअप आर्टिस्ट ने अमिताभ से कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं, तब तक अपना चेहरा मत धोना।