जब अमिताभ बच्चन ने 7 दिनों तक नहीं धोया था अपना चेहरा, बिग बी को क्यों करना पड़ा था ये काम?
Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने अपने इस करियर को बनाने में बहुत मेहनत और संघर्ष किया है। एक दिलचस्प उनकी ही फिल्म से जुड़ा हुआ है जिसकी शूटिंग के दौरान बिगबी ने 7 दिनों तक मुंह नहीं धोया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन को करियर के शुरुआती दिनों में उनकी हाइट और आवाज के लिए खूब आलोचना मिलती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिल्मों के लिए अपनी मेहनत जारी रखी। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमिताभ अपने रोल के लिए कितनी मेहनत करते थे। एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा है उनके एक किरदार से जिसके लिए उन्होंने सात दिनों तक अपना चेहरा नहीं धोया था।
जी हां दरअसल हुआ यूं कि बिगबी फिल्म सात हिंदुस्तानी की शूटिंग कर रहे थे, जो गोवा में चल रही थी। फिल्म का बजट बहुत कम था और अचानक एक्टर के मेकअप आर्टिस्ट को किसी काम से मुंबई जाना पड़ा। बजट कम होने की वजह से मेकअप आर्टिस्ट ने अमिताभ से कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं, तब तक अपना चेहरा मत धोना।
अमिताभ ने 7 दिनों तक क्यों नहीं धोया चेहरा?
जब मेकअप आर्टिस्ट वापस लौटा तो हैरान रह गया, क्योंकि उन्हें लौटने में सात दिन का वक्त लग गया था लेकिन अमिताभ वैसे के वैसे ही थे, उन्होंने अपना चेहरा नहीं धोया था। बिगबी का यह डेडिकेशन देखकर मेकअप आर्टिस्ट दंग रह गया और उन्होंने अमिताभ से कहा कि सर आप करियर में बहुत आगे जाएंगे। हुआ भी कुछ यूं ही अमिताभ का करियर तेजी से आगे बढ़ा।
हालांकि फिल्म सात हिंदुस्तानी फ्लॉप रही थी लेकिन ये किस्सा यादगार बन गया जिसे अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया था। अपने करियर में अब तक बिग बी ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सात हिंदुस्तानी फिल्म से ही की थी हालांकि यह नहीं चली लेकिन अमिताभ बच्चन भी यहां नहीं रुके। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, जंजीर, दीवार, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में दीं।
अमिताभ बच्चन 83 साल के हो गए हैं लेकिन आज भी इंडस्ट्री में उतने ही एक्टिव हैं। वे कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट भी हैं और उनकी अपकमिंग फिल्मों में ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, आंखें 2 शामिल हैं।
