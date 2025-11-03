Lata Mangeshkar ने बनाई थी बॉलीवुड की ये धुरंधर जोड़ी, दशकों तक किया म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'एक दो तीन', 'डफली वाले' और 'अमर अकबर एंथनी'ये क्लासिक गाने पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजते रहते हैं, जो महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की प्रतिभा का प्रमाण है। दोस्ती से उपजी और जुनून से भरपूर उनकी पार्टनरशिप ने लक्ष्मीकांत के अचानक निधन तक लगभग तीन दशकों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।

1937में दिवाली के दिन जन्मे लक्ष्मीकांत शांताराम कुडलकर ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के दोस्त से मैंडोलिन सीखना शुरू कर दिया। संगीत की दुनिया में यह उनका पहला कदम था।

प्रसिद्ध मैंडोलिन वादक हुसैन अली से दो साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद, लक्ष्मीकांत ने आजीविका के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोहों का आयोजन शुरू किया। बचपन में, उन्होंने भक्त पुंडलिक और आंखें (1949) जैसी फिल्मों के साथ-साथ कुछ गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया। राजीव विजयकर की किताब 'लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत' के अनुसार, दोनों की पहली मुलाकात बचपन में हुई थी। लक्ष्मीकांत उस समय 10 साल के थे और प्यारेलाल सिर्फ 7 साल के।

लता मंगेशकर ने दिलवाया इंडस्ट्री में पहला मौका उनकी मुलाकात मंगेशकर परिवार की संगीत अकादमी, सुरील कला केंद्र में हुई। हृदयनाथ और उषा मंगेशकर के साथ, वे स्टेज शो में परफॉर्म देते थे और अक्सर बाद में लंबी सैर पर निकल पड़ते थे। ये वो पल थे जब उन्होंने साथ मिलकर अपनी शुरुआती धुनें रची थीं। उनकी प्रतिभा ने जल्द ही लता मंगेशकर का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने रेडियो क्लब में एक परफॉर्मेंस के दौरान लक्ष्मीकांत को मैंडोलिन बजाते हुए देखा। प्रभावित होकर, उन्होंने उस समय के महान संगीतकारों - शंकर-जयकिशन, गुलाम मोहम्मद और जयदेव - से उनकी सिफारिश की और इस तरह भारतीय सिनेमा में लीजेंडरी म्यूजिशियन जोड़ी का उदय हुआ।