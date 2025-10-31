RD Burman के इस गाने से डर गए थे देव आनंद, रिलीज के बाद बना आइकॉनिक, आज भी रहता है लोगों की जुबान पर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सागर जैसी आंखों वाली...जब हम जवां होंगे....गुलाबी आंखें...ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जैसे कई सुपरहिट गाने बॉलीवुड इंडस्ट्री को देने वाली आर डी बर्मन के आम लोगों के साथ ही एक्टर्स और इंडस्ट्री की हस्तियां भी बड़ी फैन थीं। फिल्म से ज्यादा उनके गाने हिट होते थे और कई गाने ऐसे हैं जो आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े होते हैं।

आर डी बर्मन के इस गाने से डर गए थे देव आनंद एक ऐसा ही गाना है हरे राम हरे कृष्णा फिल्म का दम मारो दम गाना। जो जितना पॉपुलर उस वक्त हुआ उतना ही इस जमाने में भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लीड एक्टर देव आनंद दम मारो दम गाने को फिल्म में रखना ही नहीं चाहते थे।

https://youtu.be/kOrRYDJ4AuY?list=RDkOrRYDJ4AuY आशा भोंसले के कहने पर फिल्म में रखा गाना हालांकि इस गाने के विवादास्पद होने के कारण देव आनंद ने शुरुआत में इसे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से हटाने के बारे में सोचा था। आशा ने याद करते हुए कहा, 'कुछ लोगों ने गाने के शब्दों पर आपत्ति जताई थी। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, हम बहुत खुश थे। लेकिन देव आनंद जी ने हमें बताया कि वह इस गाने को फिल्म से हटा रहे हैं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि दम मारो दम और हरे कृष्णा हरे राम एक साथ आएं। दूसरा कारण यह भी था कि यह गाना फिल्म को ओवरशैडो कर सकता था। लेकिन मैंने देव जी से गाना रखने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा, 'यह गाना बहुत चलने वाला है'। देव जी ने मुझसे कहा, 'अगर तुम ऐसा कह रही हो, तो मैं गाना रखूंगा'।