    RD Burman के इस गाने से डर गए थे देव आनंद, रिलीज के बाद बना आइकॉनिक, आज भी रहता है लोगों की जुबान पर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:17 PM (IST)

    RD Burman ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए हैं, एक वक्त ऐसा भी था कि फिल्म से ज्यादा उनके गाने हिट होते थे। आज हम आपको ऐसा ही वाकया बताने जा रहे हैं जब देव आनंद ने फिल्म से आर डी बर्मन के गाने को हटाने तक की बात कह दी थी।

    देव आनंद को आर डी बर्मन के इस गाने से लग गया था डर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सागर जैसी आंखों वाली...जब हम जवां होंगे....गुलाबी आंखें...ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जैसे कई सुपरहिट गाने बॉलीवुड इंडस्ट्री को देने वाली आर डी बर्मन के आम लोगों के साथ ही एक्टर्स और इंडस्ट्री की हस्तियां भी बड़ी फैन थीं। फिल्म से ज्यादा उनके गाने हिट होते थे और कई गाने ऐसे हैं जो आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े होते हैं।

    आर डी बर्मन के इस गाने से डर गए थे देव आनंद

    एक ऐसा ही गाना है हरे राम हरे कृष्णा फिल्म का दम मारो दम गाना। जो जितना पॉपुलर उस वक्त हुआ उतना ही इस जमाने में भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लीड एक्टर देव आनंद दम मारो दम गाने को फिल्म में रखना ही नहीं चाहते थे।

    जी हां आपने सही पढ़ा, ये किस्सा दिग्गज प्लैबेक सिंगर आशा भोसले ने शेयर किया था। उन्होंने एक बातचीत में उन्होंने इस गाने से जुड़े किस्से शेयर किए और यह भी बताया कि निर्देशक-अभिनेता देव आनंद ने अपनी फिल्म 'हरे रामा हरे कृष्णा' (1971) से 'दम मारो दम' गाना लगभग हटा ही दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आरडी बर्मन, जिन्हें प्यार से पंचम दा के नाम से जाना जाता था, ने मशहूर ट्रैक 'दम मारो दम' की कल्पना की। जब यह गाना बना था, उस समय हम नेपाल में थे। वह हिप्पी पीढ़ी का भी दौर था। इसलिए, नेपाल में पंचम दा ने बहुत सारे हिप्पी देखे और आनंद बख्शी जी से यह गाना लिखने को कहा'।

    आशा भोंसले के कहने पर फिल्म में रखा गाना

    हालांकि इस गाने के विवादास्पद होने के कारण देव आनंद ने शुरुआत में इसे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से हटाने के बारे में सोचा था। आशा ने याद करते हुए कहा, 'कुछ लोगों ने गाने के शब्दों पर आपत्ति जताई थी। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, हम बहुत खुश थे। लेकिन देव आनंद जी ने हमें बताया कि वह इस गाने को फिल्म से हटा रहे हैं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि दम मारो दम और हरे कृष्णा हरे राम एक साथ आएं। दूसरा कारण यह भी था कि यह गाना फिल्म को ओवरशैडो कर सकता था। लेकिन मैंने देव जी से गाना रखने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा, 'यह गाना बहुत चलने वाला है'। देव जी ने मुझसे कहा, 'अगर तुम ऐसा कह रही हो, तो मैं गाना रखूंगा'।

    आशा भोंसले की बात मानते हुए देव आनंद ने यह गाना फिल्म में रख लिया और यह एक कल्ट क्लासिक बनकर उभरा। आज की पीढ़ी भी इस गाने को बड़े चाव के साथ गाती है। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन थे और इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस गाने को आवाज आशा भोंसले ने दी थी। हरे कृष्णा हरे राम फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी जिसमें देव आनंद, जीनत अमान और मुमताज ने अहम रोल निभाया था।

