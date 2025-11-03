Youtube पर बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म को मिल चुके हैं 1 Million व्यूज, एक-एक सीन उड़ा देगा रातों की नींद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक दौर था जब बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्में खूब पसंद की जाती थीं। शाह रुख खान के ओल्ड स्कूल रोमांस से लेकर इमरान हाशमी के रोमांटिक गानों तक दर्शकों को यही फिल्में पसंद आती थीं। हालांकि अब वक्त बदल चुका है और हॉरर फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में हाल फिलहाल में हॉरर फिल्में बन रही हैं बल्कि सालों पहले भी डरावनी फिल्में बनती थीं और वह आज के दौर में भी उतना ही खौफ पैदा करती हैं।

अगर आप भी हॉरर फिल्मों के दीवाने हैं तो बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। दिलचस्प बात ये है कि ये हॉरर वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी। फिल्म के लीड हीरो भूतों में विश्वास करते थे और वे इसी थीम पर फिल्म बनाना चाहते थे और आखिरकार उन्होंने कर दिखाया।

महल अक्टूबर 1949 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। मिले-जुले नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद यह दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक और बॉम्बे टॉकीज के इतिहास की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट बनकर उभरी। इस फिल्म ने मधुबाला और प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर को सुपरस्टार बना दिया।