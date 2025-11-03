Youtube पर बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म को मिल चुके हैं 1 Million व्यूज, एक-एक सीन उड़ा देगा रातों की नींद
अब तक बॉलीवुड में कई हॉरर फिल्में बन चुकी हैं वहीं इस जॉनर का दर्शक वर्ग भी बड़ा है। अक्सर हम आज की बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की तुलना हॉलीवुड से करते हैं और उन्हें बेहतर बता देते हैं। लेकिन इससे पहले आपको भारत की पहली हॉरर जरूर देखनी चाहिए जिसका एक-एक सीन बेहद खौफनाक है और रियल घटनाओं पर आधारित है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक दौर था जब बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्में खूब पसंद की जाती थीं। शाह रुख खान के ओल्ड स्कूल रोमांस से लेकर इमरान हाशमी के रोमांटिक गानों तक दर्शकों को यही फिल्में पसंद आती थीं। हालांकि अब वक्त बदल चुका है और हॉरर फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में हाल फिलहाल में हॉरर फिल्में बन रही हैं बल्कि सालों पहले भी डरावनी फिल्में बनती थीं और वह आज के दौर में भी उतना ही खौफ पैदा करती हैं।
अगर आप भी हॉरर फिल्मों के दीवाने हैं तो बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। दिलचस्प बात ये है कि ये हॉरर वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी। फिल्म के लीड हीरो भूतों में विश्वास करते थे और वे इसी थीम पर फिल्म बनाना चाहते थे और आखिरकार उन्होंने कर दिखाया।
क्या है फिल्म की कहानी?
हम बात कर रहे हैं फिल्म महल की, जो 1949 में रिलीज हुई थी। यह एक साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण सावक वाचा और अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले किया था और जिसका निर्देशन कमाल अमरोही ने अपने निर्देशन में किया था। बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म मानी जाने वाली महल एक रईस व्यक्ति (अशोक कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक प्राचीन हवेली में जाता है, जहां उसे एक रहस्यमयी महिला (मधुबाला) दिखती है। वह दावा करती है कि वह उनके पिछले जन्मों में उसकी प्रेमिका थी। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं जो बेहद खौफ पैदा करती हैं।
महल अक्टूबर 1949 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। मिले-जुले नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद यह दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक और बॉम्बे टॉकीज के इतिहास की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट बनकर उभरी। इस फिल्म ने मधुबाला और प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर को सुपरस्टार बना दिया।
महल ने अपनी रिलीज के बाद से कई हॉरर फिल्मों को प्रभावित किया है। इसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की '10 बेहतरीन रोमांटिक हॉरर फिल्मों' की लिस्ट में और स्कूपवूप की '14 बॉलीवुड हॉरर फिल्में जिन्हें आप अकेले नहीं देख सकते' में शामिल किया गया था। यूट्यूब पर फिल्म को 1.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म में अशोक कुमार, मधुबाला, विजयलक्ष्मी, नाजीर हुसैन जैसे कलाकारों ने काम किया था।
