    Sanjeev Kumar के प्यार में पागल थीं Sulakshana Pandit, नहीं मिली मोहब्बत तो जिंदगीभर रहीं कुंवारी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    Sulakshana Pandit Proposed Sanjeev Kumar: हेमामालिनी के इनकार से निराश संजीव कुमार को शराब की लत लग गई। दिल का दौरा पड़ने के बाद, संजीव कुमार की अमेरिका में सर्जरी हुई। जब वे लौटे, तो सुलक्षणा उनके प्यार में पड़ चुकी थी, वे उन्हें एक मंदिर ले गईं और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, संजीव कुमार ने इनकार कर दिया।

    संजीव कुमार के प्यार में पागल थीं सुलक्षणा पंडित

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन गुरुवार, 6 नवंबर, 2025 को हुआ। इसी दिन उनके 'पहले प्यार' संजीव कुमार का भी निधन हुआ था। सुलक्षणा पंडित आजीवन अविवाहित रहीं क्योंकि वह संजीव कुमार के प्यार में पागल थीं, जिन्होंने कभी उनकी भावनाओं का जवाब नहीं दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुलक्षणा पंडित ने बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत संजीव कुमार के साथ उलझन (1975) से की थी। इसी फिल्म के सेट पर उन्हें संजीव कुमार से प्यार हो गया था।

    Hema Malini से प्यार करते थे संजीव कुमार

    उस समय संजीव कुमार अपने टूटे दिल पर मरहम लगा रहे थे। वे सुपरस्टार हेमा मालिनी से प्यार करते थे, लेकिन हेमा मालिनी पहले से ही धर्मेंद्र से बेहद प्यार करती थीं और उन्होंने कभी भी उनके प्यार का इजहार नहीं किया। संजीव कुमार अक्सर सुलक्षणा पंडित के साथ अपने खोए हुए प्यार के एहसास को साझा करते थे, और इन्हीं रिश्तों के दौरान सुलक्षणा पंडित धीरे-धीरे उनके प्यार में पड़ गईं। सुलक्षणा पंडित को पूरी जिंदगी यही उम्मीद रही कि संजीव कुमार उनकी भावनाओं का जवाब देंगे, हालांकि, ऐसा कभी नहीं हुआ।

    संजीव कुमार ने ठुकराई सुलक्षणा की मोहब्बत

    हेमा मालिनी के इनकार से आहत संजीव कुमार ने शराब की लत लगा ली। दिल का दौरा पड़ने के बाद, संजीव कुमार की अमेरिका में सर्जरी हुई। जब वे वापस लौटे, तो प्यार में अंधी सुलक्षणा पंडित उन्हें एक मंदिर ले गईं और उन्हें प्रपोज किया। हालांकि, संजीव कुमार ने इनकार कर दिया।

    आखिरी सांस तक सुलक्षणा ने दिया संजीव कुमार का साथ

    कथित तौर पर इनकार के बावजूद, सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार की बीमारी के दौरान उनके साथ खड़ी रहीं। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने उन्हें तोड़ दिया। 1985 में संजीव कुमार की दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद अभिनेत्री को बड़ा झटका लगा। जल्द ही, उनकी मां का भी निधन हो गया। एक पुराने इंटरव्यू में सुलक्षणा पंडित ने एक बार स्वीकार किया था, 'इनदोनों की मौत का मुझ पर गहरा असर पड़ा। इनका मेरे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। मैं लंबे समय तक मानसिक रूप से विचलित और हिली रही'

    जिंदगीभर एक्ट्रेस ने नहीं की शादी

    सुलक्षणा पंडित ने शादी नहीं की और अपनी मृत्यु के दिन तक संजीव कुमार से प्यार करती रहीं। खबरों के मुताबिक सुलक्षणा पंडित काफी लंबे समय से बीमार थीं और उन्होंने संजीव कुमार के निधन वाले दिन ही मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी।

