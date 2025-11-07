'तकदीर या इत्तेफाक...' Sanjeev Kumar की डेथ एनिवर्सरी के दिन सुलक्षणा का निधन, ठाकुर के प्यार में थीं दीवानी
पॉपुलर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित (Sulakshana Pandit) ने 71 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। 1970-80 के दशक के अपने करियर के लिए जानी जाने वाली, सुलक्षणा पंडित ताउम्र अभिनेता संजीव कुमार से एक तरफा प्यार करती रहीं। शायद इसी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। सुलक्षणा हिंदी सिनेमा की उन महिला कलाकारों में से एक थीं जो एक बेहतरीन गायिका होने के साथ-साथ एक खूबसूरत अदाकारा भी थीं।
विजयता पंडित की बहन थीं सुलक्षणा
सुलक्षणा का फिल्मी करियर बहुत छोटा और कई त्रासदियों से भरा रहा। एक्ट्रेस ने अपने जीवन के प्यार और अपने परिवार के सदस्यों को बहुत जल्दी खो दिया। इसके बाद वो अपनी बहन विजयता पंडित और दिवंगत बहनोई आदेश श्रीवास्तव के साथ रहने लगीं।
संजीव कुमार से की एक-तरफा मोहब्बत
1970 और 1980 के दशक के शुरुआती दौर में अपनी मनमोहक आवाज और परदे पर अपनी उपस्थिति से लोगों के दिलों पर राज करने वाली सुलक्षणा का निजी जीवन दुखों से भरा हुआ था। अपने शानदार करियर और दर्शकों की मिलने वाली प्रशंसा के बावजूद, उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका दिल हमेशा के लिए दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार के साथ एक अधूरी प्रेम कहानी से जुड़ गया। सुलक्षणा संजीव कुमार से ताउम्र एक तरफा मोहब्बत करती रहीं। संजीव ने एक्ट्रेस का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था।
साल 1975 में हुई थी मुलाकात
सुलक्षणा से संजीव कुमार की मुलाकात साल 1975 में हुई थी। एक्ट्रेस ने फिल्म उलझन से एक्टिंग डेब्यू किया था। संजीव कुमार उस समय हेमा मालिनी से ब्रेकअप के बाद उभरने की कोशिश कर रहे थे। सुलक्षणा उनके लिए वो कंधा बनीं। दोनों की गहरी बातें होने लगीं और संजीव कुमार ने उनसे अपने दिल का दर्द शेयर किया जिससे दोनों काफी करीब आ गए।
संजीव कुमार के प्रति उनका स्नेह एक अटूट समर्पण में बदल गया और उन्हें विश्वास था कि एक दिन वह भी उनके प्रति प्यार जताएंगे। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। संजीव कुमार इस इमोशनल दुख से बाहर नहीं आ पाए और शराब में उन्होंने सुकून ढूंढ़ लिया। बुरा आदतों की वजह से एक दिन उन्हें अचानक से दिल का दौरा पड़ा। बाईपास सर्जरी के लिए उन्हें अमेरिका ले जाया गया जिसके बाद से सुलक्षणा का उनके प्रति प्रेम और गहरा हो गया।
शादी के लिए किया था प्रपोज
ऐसा सोचकर एक दिन वो संजीव कुमार को मंदिर ले गईं और शादी करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि संजीव ने इससे इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर के मना करने के बावजूद सुलक्षणा उनसे अलग नहीं हुईं और उनके निधन तक बराबर उनका ख्याल रखती रहीं और साथ खड़ी रहीं। कहते हैं कि अधूरी मोहब्बत से वो इस कदर आहत हुईं कि उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला ले लिया।
अब इसे महज इत्तेफाक कहिए या फिर कोई अजीब संयोग कि 6 नवंबर को संजीव कुमार की डेथ एनिवर्सरी थी और उनसे बेइंतहां प्यार करने वालीं सुलक्षणा का निधन भी उस दिन हुआ। उनकी इस अधूरी मोहब्बत को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा।
