महाभारत की द्रौपदी बनतीं Juhi Chawla, इस बड़ी फिल्म की वजह से छोड़ना पड़ा था वर्ल्ड फेमस शो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'डर' और 'इश्क' में अपने यादगार अभिनय के लिए याद की जाने वाली जूही चावला को बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में द्रौपदी की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट पास कर लिया था और बीआर चोपड़ा के ऐतिहासिक टीवी शो में यह भूमिका भी हासिल कर ली थी। हालांकि फाइनल होने के बावजूद उन्हें आखिरकार इस अवसर से हाथ धोना पड़ा।

एक्ट्रेस का नहीं था इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक एक पुराने इंटरव्यू में जूही ने बताया था कि उनका परिवार फिल्मी दुनिया में किसी को नहीं जानता था। जिन गिने-चुने लोगों को वे जानते थे, उनमें से एक निर्देशक बीआर चोपड़ा थे। जो हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। उन्होंने खुद उनका स्क्रीन टेस्ट भी लिया था। इस वजह से यह सब उनके जैसे नए कलाकार के लिए और भी खास हो गया।

रातों-रात सुपरस्टार बन गईं थीं जूही 1988 में, फिल्म 'कयामत से कयामत तक' ने दर्शकों को जूही चावला और आमिर खान से मिलवाया। यह लव स्टोरी दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके सभी छह गाने चार्ट पर छा गए और लगभग 1 करोड़ कैसेट बिक गए। इसने जूही चावला और आमिर खान दोनों को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया।