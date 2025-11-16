Language
    महाभारत की द्रौपदी बनतीं Juhi Chawla, इस बड़ी फिल्म की वजह से छोड़ना पड़ा था वर्ल्ड फेमस शो

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:01 PM (IST)

    Juhi Chawla: बीआर चोपड़ा की महाभारत को दुनियाभर में सराहना मिली थी। इस शो का एक-एक किरदार भारत के घर-घर में फेमस हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है इसमें द्रौपदी के किरदार के लिए जूही चावला पहली पसंद थीं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी साइन की और उसके लिए इस शो से अपने पैर पीछे कर लिए।

    महाभारत में द्रौपदी बनतीं जूही चावला

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'डर' और 'इश्क' में अपने यादगार अभिनय के लिए याद की जाने वाली जूही चावला को बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में द्रौपदी की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट पास कर लिया था और बीआर चोपड़ा के ऐतिहासिक टीवी शो में यह भूमिका भी हासिल कर ली थी। हालांकि फाइनल होने के बावजूद उन्हें आखिरकार इस अवसर से हाथ धोना पड़ा।

    एक्ट्रेस का नहीं था इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक

    एक पुराने इंटरव्यू में जूही ने बताया था कि उनका परिवार फिल्मी दुनिया में किसी को नहीं जानता था। जिन गिने-चुने लोगों को वे जानते थे, उनमें से एक निर्देशक बीआर चोपड़ा थे। जो हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। उन्होंने खुद उनका स्क्रीन टेस्ट भी लिया था। इस वजह से यह सब उनके जैसे नए कलाकार के लिए और भी खास हो गया।

    इस फिल्म के लिए छोड़ना पड़ा द्रौपदी का रोल

    जूही ने बताया कि द्रौपदी के लिए उन्हें चुनने के बाद, बीआर चोपड़ा ने उन्हें 'कयामत से कयामत तक' साइन करते समय फिल्मों को प्राथमिकता देने के लिए कहा था। उन्होंने उन्हें सलाह दी, "टीवी पर रहो, अगर तुम्हारी फिल्म बन रही है, तो उसमें काम करो," यह दिखाते हुए कि उन्हें एक फिल्म स्टार के रूप में उनके भविष्य पर पूरा भरोसा था। उनके मार्गदर्शन ने उनके शुरुआती करियर को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। जूही ने उनकी सलाह का सम्मान किया और फिल्म के लिए शो छोड़ दिया। इस फैसले ने आखिरकार उनके जीवन और करियर की दिशा बदल दी।

    रातों-रात सुपरस्टार बन गईं थीं जूही

    1988 में, फिल्म 'कयामत से कयामत तक' ने दर्शकों को जूही चावला और आमिर खान से मिलवाया। यह लव स्टोरी दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके सभी छह गाने चार्ट पर छा गए और लगभग 1 करोड़ कैसेट बिक गए। इसने जूही चावला और आमिर खान दोनों को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया।

    इस एक्ट्रेस को मिला द्रौपदी का किरदार

    जूही चावल के इस प्रोजेक्ट से हटने के बाद रूपा गांगुली ने द्रौपदी का किरदार निभाया। उनका अभिनय लाजवाब था और कई लोग आज भी उन्हें टेलीविजन पर अब तक के बेस्ट किरदारों में से एक मानते हैं। बीआर और रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित धारावाहिक 'महाभारत' भारत में बेहद लोकप्रिय हुआ। इस धारावाहिक का संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा और आज भी है। हालांकि यह सोचना काफी दिलचस्प लगता है कि अगर जूही चावला इस शो में बनी रहतीं, तो क्या होता।

