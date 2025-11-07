टॉयलेट के लिए भी नहीं होती थी जगह, इस एक्ट्रेस ने Vanity Van लाकर किया बॉलीवुड का भला
Vanity Van In Bollywood: बॉलीवुड सितीरों के लिए शूटिंग लोकेशन पर सबसे जरूरी चीजों में से एक होती है वैनिटी वैन, जो कई सुविधाओं से लैस होती है। जिनमें एक्टर्स के लिए मेकअप, ड्रेस चैंजिंग, आराम, जैसी चीजें आसानी से हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वैनिटी वैन का कल्चर आखिर शुरू किसने किया?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आजकल वैनिटी वैन को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ एक्टर्स शूटिंग लोकेशन पर सुविधाओं से लैस वैनिटी वैन की डिमांड तो करते ही हैं लेकिन अब वे अपने स्टाफ के लिए भी इस तरह की सुविधाओं की मांग करने लगे हैं। इस बहस को लेकर फिल्म इंडस्ट्री दो खेमे में बंट गई है। एक में वे हैं जो अधिकतम सुविथधाओं से लैस वैनिटी वैन चाहते हैं जिसमें जिम, किचन और यहां तक कि अपने स्टाफ के लिए वे आजकल इन चीजों की डिमांड करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सिर्फ बेसिक सुविधाओं की डिमांड करते हैं और प्रोड्यूसर्स पर बेमतलब का बोझ नहीं डालते।
हालांकि यह सब तो आज के जमाने की बात है कि शूटिंग लोकेशन पर प्रोड्यूसर फिल्म के बजट में एक्टर्स की इन सुविधाओं पर भी खर्चा करते हैं लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए कोई अलग से मेकअप रूम या रेस्ट रूम नहीं होता था। यहां तक टॉयलेट की व्यवस्था भी बहुत कम शूटिंग सेट पर हुआ करती थी। ऐसे में एक एक्ट्रेस ने शूटिंग लोकेशन पर वैनिटी वैन के कल्चर की शुरुआत की। आइए जानते हैं कब और कैसे हुई इस कल्चर की शुरुआत।
इस एक्ट्रेस ने की वैनिटी वैन की शुरुआत
भारत में वैनिटी वैन के आगमन ने फिल्म इंडस्ट्री को बदल दिया, जिससे सेट पर अभिनेताओं को बेहद जरूरी आराम और सुविधा मिली। इस कल्चर को भारतीय सिनेमा में लाने का क्रेडिट दिग्गज सुपरस्टार या एक्ट्रेस को नहीं जाता बल्कि मशहूर अभिनेत्री पूनम ढिल्लों को जाता है जिन्होंने वैनिटी वैन का विचार बॉलीवुड में पेश किया।
ऐसे आया वैनिटी वैन का आइडिया
'त्रिशूल', 'काला पत्थर' और 'तेरी मेहरबानियां ' जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर पूनम को विदेश में शूटिंग के दौरान यह विचार आया कि ऐसी मोबाइल लग्जरी को ट्रेलर या मेकअप वैन कहा जाता है। बॉलीवुड फिल्मों के सेट्स पर काम करने की स्थिति में सुधार की अपार संभावनाओं को देखते हुए, पूनम ने इस कल्चर को अपने देश में लागू करने का फैसला किया। उन्होंने एक बस को एयर कंडीशनिंग, मेकअप रूम और शौचालय से लैस एक मोबाइल यूटिलिटी वैन में बदल दिया।
पूनम ने ही वैनिटी वैन शब्द गढ़ा था, जो अब इंडस्ट्री में एक आम शब्द बन गया है। पूनम ने खुद सोशल मीडिया पर पुरानी यादें ताजा करने वाली तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ बिताए पल शामिल थे, जो उनकी वैनिटी वैन के शुरुआती दिनों को दर्शाते हैं। उन्होंने लिखा, 'जब मैंने अपनी पहली मोबाइल मेकअप वैन 'वैनिटी' लॉन्च की, तब मुझे एहसास भी नहीं हुआ था कि मैं फिल्म इतिहास रच रही हूं। आज वैनिटी मेकअप वैन के लिए एक आम शब्द बन गया है। ज्यादातर कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं। पहले लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता था - न शौचालय, न खाने-पीने या कपड़े बदलने की जगह, न गर्मी और धूल में बैठना'।
पूनम का यह आइडिया काम कर गया और आज लगभग हर एक्टर के पास वैनिटी वैन है और शूटिंग सेट पर कई बार प्रोड्यूसर्स भी एक्टर्स को बेसिक सुविधा के तौर पर वैनिटी वैन उपलब्ध कराते हैं।
