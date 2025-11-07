टॉयलेट के लिए भी नहीं होती थी जगह, इस एक्ट्रेस ने Vanity Van लाकर किया बॉलीवुड का भला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आजकल वैनिटी वैन को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ एक्टर्स शूटिंग लोकेशन पर सुविधाओं से लैस वैनिटी वैन की डिमांड तो करते ही हैं लेकिन अब वे अपने स्टाफ के लिए भी इस तरह की सुविधाओं की मांग करने लगे हैं। इस बहस को लेकर फिल्म इंडस्ट्री दो खेमे में बंट गई है। एक में वे हैं जो अधिकतम सुविथधाओं से लैस वैनिटी वैन चाहते हैं जिसमें जिम, किचन और यहां तक कि अपने स्टाफ के लिए वे आजकल इन चीजों की डिमांड करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सिर्फ बेसिक सुविधाओं की डिमांड करते हैं और प्रोड्यूसर्स पर बेमतलब का बोझ नहीं डालते।

हालांकि यह सब तो आज के जमाने की बात है कि शूटिंग लोकेशन पर प्रोड्यूसर फिल्म के बजट में एक्टर्स की इन सुविधाओं पर भी खर्चा करते हैं लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए कोई अलग से मेकअप रूम या रेस्ट रूम नहीं होता था। यहां तक टॉयलेट की व्यवस्था भी बहुत कम शूटिंग सेट पर हुआ करती थी। ऐसे में एक एक्ट्रेस ने शूटिंग लोकेशन पर वैनिटी वैन के कल्चर की शुरुआत की। आइए जानते हैं कब और कैसे हुई इस कल्चर की शुरुआत।

ऐसे आया वैनिटी वैन का आइडिया 'त्रिशूल', 'काला पत्थर' और 'तेरी मेहरबानियां ' जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर पूनम को विदेश में शूटिंग के दौरान यह विचार आया कि ऐसी मोबाइल लग्जरी को ट्रेलर या मेकअप वैन कहा जाता है। बॉलीवुड फिल्मों के सेट्स पर काम करने की स्थिति में सुधार की अपार संभावनाओं को देखते हुए, पूनम ने इस कल्चर को अपने देश में लागू करने का फैसला किया। उन्होंने एक बस को एयर कंडीशनिंग, मेकअप रूम और शौचालय से लैस एक मोबाइल यूटिलिटी वैन में बदल दिया।