'चोली के पीछे क्या है' गाने पर 58 साल की 'धक धक गर्ल' ने जमाया रंग, उदयपुर वेडिंग में छाईं Madhuri Dixit
उदयपुर में आयोजित यूएस बिलिनयेर वेडिंग में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी महफिल जमा रहे हैं। शाहिद कपूर और जाह्नवी कपूर के बाद इस शाही शादी में बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने धमाल मचा दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों देश भर में एक US कपल की शादी के चर्चे हैं। आलम यह है कि बड़े-बड़े फिल्मी स्टार्स भी शाही शादी में अपनी परफॉर्मेंस से महफिल जमा रहे हैं। हाल ही में, माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने मंच पर अपने डांस का जलवा बिखेरा।
दरअसल, राजस्थान के उदयपुर में अमेरिकन अरबपति राम राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना (Netra Mantena) और वामसी गादिराजू (Vamsi Gadiraju) की रॉयल वेडिंग के फंक्शन चल रहे हैं। प्री-वेडिंग सेरेमनी में माधुरी दीक्षित भी पहुंचीं।
उदयपुर वेडिंग में माधुरी दीक्षित का जलवा
बी-टाउन की 'धक धक गर्ल' माधुरी दीक्षित न केवल प्री-वेडिंग फंक्शन में शामिल हुईं, बल्कि मंच पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान खींच लिया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अदाकारा अपने आइकॉनिक गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं।
उदयपुर की रॉयल वेडिंग में माधुरी दीक्षित ने फिल्म खलनायक के आइकॉनिक सॉन्ग 'चोली के पीछे क्या है' पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। एक्ट्रेस जैसे ही मंच पर उतरीं, महफिल में चार-चांद लग गए। 58 साल की उम्र में माधुरी का ये डांस देख हर कोई उनका मुरीद हो गए। गुलाबी और हरे रंग की ड्रेस में वह बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है और हर कोई एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांध रहा है।
इन सितारों ने भी दी परफॉर्मेंस
माधुरी दीक्षित से पहले उदयपुर की इस बिग फैट वेडिंग में वरुण धवन, शाहिद कपूर, जाह्नवी कपूर और जैकलीन फर्नांडिस जैसे कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। इस शादी में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के भी आने की चर्चा है। मालूम हो कि नेत्रा और वामसी के शादी समारोह में फिल्मी स्टार्स से लेकर अमेरिकन पॉलिटिकल हस्तियां भी शामिल हुए। 24 नवंबर तक कपल की शादी समारोह है।
