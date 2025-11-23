'चोली के पीछे क्या है' गाने पर 58 साल की 'धक धक गर्ल' ने जमाया रंग, उदयपुर वेडिंग में छाईं Madhuri Dixit

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों देश भर में एक US कपल की शादी के चर्चे हैं। आलम यह है कि बड़े-बड़े फिल्मी स्टार्स भी शाही शादी में अपनी परफॉर्मेंस से महफिल जमा रहे हैं। हाल ही में, माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने मंच पर अपने डांस का जलवा बिखेरा।

दरअसल, राजस्थान के उदयपुर में अमेरिकन अरबपति राम राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना (Netra Mantena) और वामसी गादिराजू (Vamsi Gadiraju) की रॉयल वेडिंग के फंक्शन चल रहे हैं। प्री-वेडिंग सेरेमनी में माधुरी दीक्षित भी पहुंचीं। उदयपुर वेडिंग में माधुरी दीक्षित का जलवा बी-टाउन की 'धक धक गर्ल' माधुरी दीक्षित न केवल प्री-वेडिंग फंक्शन में शामिल हुईं, बल्कि मंच पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान खींच लिया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अदाकारा अपने आइकॉनिक गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं।