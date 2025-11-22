उदयपुर के सिटी पैलेस में बॉलीवुड नाइट में मेहमान थिरके, रणवीर सिंह संग झूमे ट्रंप जूनियर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में लेकसिटी की रॉयल वेडिंग इस समय बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों का ग्लोबल केंद्र बनी हुई है। यूएस बिलेनियर रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में सिटी पैलेस बॉलीवुड की चमक और विदेशी मेहमानों की मौजूदगी से जगमगा उठा।

सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर का रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड गानों पर डांस और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन की ‘झुमका’ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस। रणवीर सिंह संग झूमे ट्रंप जूनियर सिटी पैलेस में हुई बॉलीवुड नाइट में देश–विदेश के मेहमानों के बीच सितारों ने ऐसा माहौल बनाया कि पूरा पैलेस बॉलीवुड स्टाइल में झूम उठा। रणवीर सिंह ने स्टेज पर आते ही चारों तरफ ऊर्जा बिखेर दी। ट्रंप जूनियर और बेटिना एंडरसन के साथ उनका स्पेशल परफॉर्मेंस रात का आकर्षण बना रहा। रणवीर ने खुद बेटिना को ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ फिल्म के लोकप्रिय सॉन्ग झुमका पर बुलाया, जिस पर उनकी परफॉर्मेंस को मेहमानों ने खूब सराहा।

स्टार–स्टडेड नाइट में वरुण धवन, जैकलीन फर्नांडिस, कृति सेनन, शाहिद कपूर और जाह्नवी कपूर ने भी बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दिए। देशी गानों पर बॉलीवुड स्टार्स की परफॉर्मेंस ने विदेशी मेहमानों को भारतीय संगीत की धुनों पर थिरकने पर मजबूर कर दिया।

करण जौहर संभाला एंकरिंग का जिम्मा इवेंट की एंकरिंग का जिम्मा करण जौहर ने संभाला, जिन्होंने दूल्हा–दुल्हन के साथ मजेदार सवाल–जवाब किए और दर्शकों को लगातार एंटरटेन किया। इधर, शुक्रवार देर रात हॉलीवुड सुपरस्टार जेनिफर लोपेज उदयपुर पहुंचीं। लीला पैलेस में उनका राजस्थानी परंपरा के मुताबिक फूल बरसाकर स्वागत किया गया। आज होने वाली हॉलीवुड नाइट में जेनिफर लोपेज पॉप सिंगर जस्टिन बीबर के साथ स्टेज शेयर करेंगी। बीबर शनिवार दोपहर उदयपुर पहुंचे।

बारातियों के स्वागत राजस्थानी परंपरा के साथ हुआ शनिवार दोपहर को सिटी पैलेस में बारातियों के स्वागत के दौरान मेहमानों को राजस्थानी साफे बांधे गए। शाम को माणक चौक में मेहंदी और डिनर का आयोजन होगा, जबकि देर रात ताज लेक पैलेस और लीला पैलेस में दो अलग–अलग आफ्टर पार्टियां होंगी।