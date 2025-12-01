Language
    डांस को लेकर सरोज खान से Madhuri Dixit ने किया था वादा, बाद में हुआ पछतावा

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को हिंदी सिनेमा की डांसिंग क्वीन कहा जाता है। हाल ही में माधुरी ने दिवंगत डांस कोरियोग्राफर सरोज खान संग किए गए एक वादे को लेकर खुलासा किया है। 

    डांस कोरियोग्राफर सरोज खान और माधुरी दीक्षित (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक दो तीन... और चोली के पीछे क्या है... जैसे आईकॉनिंक डांस नबंर्स में जान फूंकने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को हिंदी सिनेमा की डांसिंग क्वीन कहा जाता है। माधुरी को टॉप का डांसर बनाने में बॉलीवुड की फेमस डांस कोरियोग्राफर रहीं सरोज खान का अहम योगदान रहा।

    हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान माधुरी दीक्षित ने सरोज खान को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि इन दोनों ने आपस में एक वादा किया था, जिस पर बाद में पछतावा हुआ था। आइए जानते हैं कि आखिर वह वादा कौन सा था। 

    सरोज संग माधुरी का वो वादा

    इन दिनों माधुरी दीक्षित अपनी अपकमिंग वेब सीरीज मिसेज देशपांडे के प्रमोशन में बिजी चल रही है। इस लिहाज से हाल ही में माधुरी ने समाचार एजेंसी एएनआई को लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और इस दौरान उन्होंने सरोज खान को लेकर खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने बताया- 

    madhuridixit

    ''मैंने तेजाब से पहले से सरोज खान के साथ काम करना शुरू किया। उत्तर दक्षिण और भी कई इंडियन डांस से भरपूर फिल्मों में हम दोनों ने साथ में काम किया। स्टेज पर डांस करना मुझे काफी अच्छा लगता था और इस मामले में मैं एक्सपर्ट भी थी। लेकिन फिल्मों में ऐसा करना थोड़ा चुनौतीभरा था, जिसमें सरोज खान ने मेरी काफी मदद की। तेजाब के एक दो दिन गाने के बाद हम दोनों ने आपस में ये वादा किया था कि कभी भी किसी गाने के डांस स्टेप्स को रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था कि हम हर गाने को फ्रेश और नया बनाना चाहते थे। लेकिन आगे चलकर हमें इस पर अफसोस करना पड़ा और सरोज को इस वादे को लेकर पछतावा भी हुआ।'' 

    madhurisaroj (1)

    इस तरह से सरोज खान संग वादे को लेकर माधुरी दीक्षित ने खुलकर बात की। मालूम हो कि माधुरी दिवंगत डांस कोरियोग्राफर सरोज खान का अपना डांसिंग गुरु मानती थीं।  

    मिसेज देशपांडे में माधुरी का नया अंदाज

    मौजदा समय में वेब सीरीज मिसेज देशपांडे (Mrs. Deshpande) को लेकर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इस सीरीज में माधुरी साइको सीरियल किलर की भूमिका निभाती हुईं नजर आएंगे। गौर करें मिसेज देशपांडे की रिलीज डेट की तरफ तो 19 दिसंबर को इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर दिया जाएगा। 

