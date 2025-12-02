Language
    दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां लायी गईं हरिद्वार, वीआइपी घाट पर किया जाएगा अस्थि विसर्जन

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार पहुंच गई हैं। परिवारजन अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां वीआईपी घाट पर पूरे विधि-विधान से उनका ...और पढ़ें

    दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र।

    जागरण संवाददाता, दैनिक जागरण : दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों को लेकर सनी सनी देओल परिवार के साथ मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे हैं। कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया है। अभी पीलीभीत हाउस में ठहरे हुए है। वीआइपी घाट पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होना है।

    वीआइपी घाट पर दोपहर को अस्थि विसर्जन को लेकर पुलिस ने व्यवस्था की थी। अभी तक अस्थि विसर्जन के लिए वे वीआइपी घाट नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम बुधवार सुबह भी हो सकता है।

    24 नवंबर को हुआ निधन

    हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बता दें कि धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 12 नवंबर को वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। 

    उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट पर हुआ। इस दौरान अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलीम खान, आदित्य राय कपूर आदि कई सितारे मौजूद रहे।

    300 से ज्यादा फिल्म में किया काम

    आठ दिसंबर 1935 को धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल का जन्म हुआ था। वह अभिनेता, निर्माता व राजनेता थे। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया। अभिनेता धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकार्ड उनके नाम है।

