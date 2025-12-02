दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां लायी गईं हरिद्वार, वीआइपी घाट पर किया जाएगा अस्थि विसर्जन

जागरण संवाददाता, दैनिक जागरण : दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों को लेकर सनी सनी देओल परिवार के साथ मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे हैं। कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया है। अभी पीलीभीत हाउस में ठहरे हुए है। वीआइपी घाट पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीआइपी घाट पर दोपहर को अस्थि विसर्जन को लेकर पुलिस ने व्यवस्था की थी। अभी तक अस्थि विसर्जन के लिए वे वीआइपी घाट नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम बुधवार सुबह भी हो सकता है।

24 नवंबर को हुआ निधन हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बता दें कि धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 12 नवंबर को वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे।