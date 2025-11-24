'शिकारी' फिल्म के इस एक गाने की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र की पसंद के हिसाब से खोजी थी जीप, दिलचस्प है यह किस्सा

जागरण संवाददाता, रानीखेत (अल्मोड़ा): गुमराह व बड़ी दीदी के बाद 1967-68 के बीच धर्मेंद्र की शिकारी फिल्म के ज्यादातर दृश्य चौबटिया रोड पर ही फिल्माए गए। तब नेशनल इंटर कालेज में हाईस्कूल के छात्र रहे 74 वर्षीय रंगकर्मी कैलाश पांडे शूटिंग की यादें साझा करते हुए बताते हैं कि ‘तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले...’ गीत की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र की पसंद के हिसाब से वाहन की तलाश की गई। तब इधर-उधर पता किया गया।

5051 नंबर की विली जीप स्प्रिंगफील्ड में रहने वाले पूर्व वन मंत्री गोविंद सिंह माहरा के भाई त्रिलोक सिंह माहरा की 5051 नंबर की विली जीप और उसका आलिव ग्रीन रंग धर्मेंद्र को पसंद आ गया। तब पूरे गीत की शूटिंग उसी जीप से की गई।

जीप को अभिनेत्री आशा पारीख ने चलाया और धर्मेंद्र बोनट तो कभी खिड़की पर बैठ अदाएं दिखा नौजवानों का दिल जीतते रहे। बकौल कैलाश पांडे, तब धर्मेंद्र अपनी शूटिंग टीम के साथ 15 से 20 दिनों तक माल रोड स्थित वेस्टव्यू में ठहरे थे।

वादियों संग अपने फैंस की भी तारीफ होमफार्म हैरिटेज के संचालक हिमांशु उपाध्याय बताते हैं कि उस दौर के बच्चे हों या नौजवान। हीरो पर फिदा रहते थे। 1986-87 के बीच जब पता लगा कि ‘हुकूमत’ फिल्म की शूटिंग के लिए बालीवुड की टीम रानीखेत पहुंच गई है और धर्मेंद्र दोबारा आ रहे तो दीदार के लिए दौड़ पड़े।