    धर्मेंद्र ने सायरा बानो के साथ देहरादून में की फिल्म शूट, डाकपत्थर में पुल के पास फिल्माया गाना हुआ था हिट

    By Rajesh Panwar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे, पर उनकी यादें देहरादून के पछवादून और जौनसार बावर में बसी हैं। वर्ष 1969 में उन्होंने सायरा बानो के साथ 'आदमी और इंसान' फिल्म की शूटिंग डाकपत्थर और कोटी कालोनी में की थी। धर्मेंद्र और सायरा बानो ने कई दिन यहां बिताए। उनके निधन से प्रशंसकों में शोक की लहर है।

    डाकपत्थर बैराज पुल पर अभिनेता धर्मेंद्र व सायरा बानो आदमी और इंसान फिल्म के सीन में। वीडियो ग्रैब 

    जागरण संवाददाता, विकासनगर: मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें देहरादून जिले के पछवादून व जौनसार बावर में भी हैं। अभिनेता धर्मेंद्र व अभिनेत्री सायरा बानो के साथ आदमी और इंसान फिल्म की शूटिंग के कुछ अंश यहां शूट किए थे। इस दौरान फिल्म का एक गाना 'जागेगा इंसान ज़माना देखेगा, जागेगा इंसान ज़माना देखेगा, उठेगा तूफान ज़माना देखेगा, जागेगा इंसान ज़माना देखेगा, जागेगा इंसान ज़माना देखेगा... काफी हिट हुआ था।

    वर्ष 1969 में अभिनेता धर्मेंद्र ने अभिनेत्री सायरा बानो के साथ आदमी और इंसान फिल्म की शूटिंग के कुछ अंश देहरादून के डाकपत्थर व कालसी ब्लाक की कोटी कालोनी के फील्ड हास्टल शीशमहल में भी फिल्माए गए थे। डाकपत्थर में बैराज पुल के पास एक गाने की शूटिंग की थी।

    अभिनेता धर्मेंद्र का उत्तराखंड से भी गहरा नाताा रहा। बता दें कि वर्ष 1965 में कोटी-इच्छाड़ी जल विद्युत परियोजना निर्माण के दौरान निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के ठहरने के लिए आठ कमरों का आलीशान फील्ड हास्टल बनाया गया था।

    फिल्म के कुछ हिस्से की हुई शूटिंग 

    वर्ष 1969 में मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र व सायरा बानो अभिनीत फिल्म आदमी और इंसान के कुछ हिस्से की शूटिंग देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगने व पछवादून के डाकपत्थर बैराज में की गई थी।

    टोंस के किनारे फिल्माए थे सीन

    डाकपत्थर में बैराज पुल, ग्रीन पार्क आदि क्षेत्रों में कई सीन फिल्माए गए। साथ ही कोटी कालोनी क्षेत्र में टोंस नदी के किनारे भी कई सीन फिल्माए गए।

    शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र व सायरा बानो ने तीन दिन फील्ड हास्टल में बताए थे। कोटी कालोनी के हास्टल से कुछ ही दूरी पर स्थित मशहूर शीश महल भी है।

    अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है।

