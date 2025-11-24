धर्मेंद्र ने सायरा बानो के साथ देहरादून में की फिल्म शूट, डाकपत्थर में पुल के पास फिल्माया गाना हुआ था हिट

जागरण संवाददाता, विकासनगर: मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें देहरादून जिले के पछवादून व जौनसार बावर में भी हैं। अभिनेता धर्मेंद्र व अभिनेत्री सायरा बानो के साथ आदमी और इंसान फिल्म की शूटिंग के कुछ अंश यहां शूट किए थे। इस दौरान फिल्म का एक गाना 'जागेगा इंसान ज़माना देखेगा, जागेगा इंसान ज़माना देखेगा, उठेगा तूफान ज़माना देखेगा, जागेगा इंसान ज़माना देखेगा, जागेगा इंसान ज़माना देखेगा... काफी हिट हुआ था।

वर्ष 1969 में अभिनेता धर्मेंद्र ने अभिनेत्री सायरा बानो के साथ आदमी और इंसान फिल्म की शूटिंग के कुछ अंश देहरादून के डाकपत्थर व कालसी ब्लाक की कोटी कालोनी के फील्ड हास्टल शीशमहल में भी फिल्माए गए थे। डाकपत्थर में बैराज पुल के पास एक गाने की शूटिंग की थी।