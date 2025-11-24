शिकारी फिल्म से जुड़ा रोचक वाकया, जब धर्मेंद्र ने कहा था- इस जगह पर लोग मुझसे ज्यादा आशा पारीख को याद करेंगे

जागरण संवाददाता, रानीखेत (अल्मोड़ा): रानीखेत की वादियां फिल्मांकन के लिहाज से बालीवुड के पसंदीदा शूटिंग स्थलों में रही। सिने अभिनेता धर्मेंद्र (धरम पाजी) एक बार इधर आए तो यहां की नैसर्गिंक खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। वह 70 के दशक में ‘शिकारी’ फिल्म की शूटिंग के लिए रानीखेत पहुंचे थे। इस दौरान उनकी फिल्म शिकारी से जुड़ा है एक रोचक वाकया है। जब धर्मेंद्र ने कहा था- 'इस जगह पर लोग मुझसे ज्यादा आशा पारीख को याद करेंगे।'

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकारी फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक रोचक वाकया है। चौबटिया रोड पर गीत ‘शिकार करने को आए, शिकार हो के चले...’ के दृश्य फिल्माने के दौरान अभिनेत्री आशा पारीख का पांव मुड़ गया। तब धर्मेंद्र ने उन्हें सहारा देकर सड़क किनारे पैराफिट पर बैठाया। कहते हैं धर्मेंद्र ने कहा था- इस जगह पर लोग मुझसे ज्यादा आशा पारीख को याद करेंगे। और वह मोड़ आशा पारीख मोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया।