    Video: 60 साल के Aamir Khan नई गर्लफ्रेंड के साथ आए नजर, हाथों में हाथ थामे एयरपोर्ट पर दिखे साथ

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:09 PM (IST)

    Aamir Khan Gauri Spratt Dating: अभिनेता आमिर खान को हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ स्पॉट किया गया है। दोनों को एक साथ एयरपोर्ट पर साथ ...और पढ़ें

    गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए आमिर खान

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्यार की कोई उम्र नहीं होती है और ना ही इसकी कोई सीमा होती है। अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) इसे सही साबित कर रहे हैं। अपनी फिल्मों के चलते आमिर खान जहां एक तरफ सुर्खियों में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रह रहे हैं। पिछले साल ही आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड का खुलासा किया था और अब लीजिए आमिर खुलेआम कंफर्म भी कर चुके हैं कि हां उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर भी प्यार है और उन्हें साथी मिल गया है।

    गर्लफेंड के साथ घूमते हुए दिखे आमिर

    दरअसल आमिर खान पिछले काफी वक्त से गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) को डेट कर रहे हैं। गौरी और आमिर की प्रेमकहानी काफी दिनों से चल रही है। हालांकि पहले ये प्रेमकहानी गुपचुप ही थी लेकिन अब ये प्रेमकहानी पब्लिक भी हो चुकी है। अब इसी बीच आमिर खान को हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ स्पॉट किया गया है। आमिर और गौरी को एयरपोर्ट पर देखा गया है।

     
     
     
    बड़ी बात ये है कि आमिर खान यहां अपनी गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे नजर आए हैं। हाथों में हाथ डाले आमिर जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो उन्हें पैपराजी ने अपने कैमरों में कैद किया है। ब्लैक-ग्रै आउटफिट में आमिर नजर आए तो वहीं ब्लू डेनिम और ब्लैक जैकेट के साथ ही गौरी ने भी अपने लुक को कंप्लीट किया था।

    कौन हैं आमिर की गर्लफ्रैंड गौरी?

    आमिर की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं। गौरी की एक 6 साल की बेटी भी है। गौरी का करियर बैकग्राउंड फ़ैशन, स्टाइलिंग और फोटोग्राफ़ी से जुड़ा है। इसके अलावा उन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ़ आर्ट्स से पढ़ाई की है। आमिर और गौरी से सालों से एक दूसरे को जानते हैं।

    aamir gauri

    लेकिन आमिर खान और गौरी स्प्रैट की प्रेमकहानी में अब शादी वाला एंगल है या नहीं, ये तो अभी नहीं पता है लेकिन हां आमिर और गौरी (Aamir Khan Gauri Spratt Dating) अब एक साथ ये बात पूरी दुनिया को पता है। यहां तक कि आमिर के दोस्त सलमान खान ने भी गौरी और आमिर की प्रेमकहानी पर मजेदार चुटकी ली थी।

     

    वहीं फिल्मों की बात करें तो आमिर खान ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी पटेल (Happy Patel) का ऐलान किया है। फिल्म को आमिर खान प्रोड्क्शन्स के तले बनाया गया है। हाल ही में फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो सामने आया है। फिल्म में वीरदास (Vir das) नजर आएंगे और फिल्म में मोना सिंह (Mona Singh) भी दिखेंगी। इसके अलावा इमरान खान और आमिर खान भी नजर आए हैं। फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

