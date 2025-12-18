Year Ender 2025: Aryan Khan से लेकर राशा थडानी स्टार किड्स जिन्होंने 2025 बॉलीवुड डेब्यू से मचाया तहलका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर साल दर्जनों कलाकार हिंदी फिल्म उद्योग में पदार्पण करते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अलग पहचान नहीं बना पाता और न ही आलोचकों व दर्शकों का प्यार हासिल कर पाता है। यहाँ बॉलीवुड के कुछ उभरते चेहरों या अगली पीढ़ी के उन अभिनेताओं और निर्देशकों की सूची दी गई है जिन्होंने 2025 में आशाजनक पदार्पण किया।

2025 बॉलीवुड के लिए एक औसत दर्जे का साल रहा। बेशक 'छावा' और 'थामा' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं,लेकिन कुल मिलाकर यही राय थी कि बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि, इस साल कुछ बेहतरीन डेब्यू देखने को मिले। ऐसे डेब्यू जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा और नई प्रतिभाओं की सराहना करने पर मजबूर किया।

अहान पांडे

अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे ने मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। यह फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। शनाया कपूर

महीप कपूर और संजय कपूर की बेटी और जाह्नवी कपूर-खुशी कपूर की चचेरी बहन, शनाया कपूर ने विक्रांत मैसी के साथ आंखों की गुस्ताखियां से बॉलीवुड में डेब्यू किया। गुरफतेह पीरजादा और लक्ष्य अभिनीत उनकी पहली फिल्म बेधड़क की घोषणा 2022 में की गई थी। अफसोस की बात है कि इसे रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने विक्रांत की 'आंखों की गुस्ताखियां' से डेब्यू किया।

इब्राहिम अली खान

अमृता सिंह और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने खुशी कपूर के साथ रोमांटिक ड्रामा नादानियां से बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत की। वह करण जौहर की फिल्म सरज़मीन में भी दिखाई दिए, जिसमें काजोल भी थीं। इससे पहले इब्राहिम अली खान ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था।