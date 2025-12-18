Year Ender 2025: Aryan Khan से लेकर राशा थडानी स्टार किड्स जिन्होंने 2025 बॉलीवुड डेब्यू से मचाया तहलका
2025 में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन के बावजूद, कई उभरते कलाकारों ने सफल डेब्यू किया। इनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने निर्देशन ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर साल दर्जनों कलाकार हिंदी फिल्म उद्योग में पदार्पण करते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अलग पहचान नहीं बना पाता और न ही आलोचकों व दर्शकों का प्यार हासिल कर पाता है। यहाँ बॉलीवुड के कुछ उभरते चेहरों या अगली पीढ़ी के उन अभिनेताओं और निर्देशकों की सूची दी गई है जिन्होंने 2025 में आशाजनक पदार्पण किया।
2025 बॉलीवुड के लिए एक औसत दर्जे का साल रहा। बेशक 'छावा' और 'थामा' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं,लेकिन कुल मिलाकर यही राय थी कि बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि, इस साल कुछ बेहतरीन डेब्यू देखने को मिले। ऐसे डेब्यू जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा और नई प्रतिभाओं की सराहना करने पर मजबूर किया।
इनमें से कुछ कलाकारों ने लीक से हटकर राहें अपनाईं। वहीं कुछ किड्स ने नेपोटिज्म से जुड़े मिथकों को तोड़ा। आइए जानते हैं उनके बारे में।
आर्यन खान
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'The Ba***da Of Bollywood' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। इससे पहले, उन्होंने अपने पिता के साथ 'द इनक्रेडिबल्स' (2004) और 'द लायन किंग' (2019) जैसी फिल्मों में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में काम किया था।
अहान पांडे
अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे ने मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। यह फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है।
शनाया कपूर
महीप कपूर और संजय कपूर की बेटी और जाह्नवी कपूर-खुशी कपूर की चचेरी बहन, शनाया कपूर ने विक्रांत मैसी के साथ आंखों की गुस्ताखियां से बॉलीवुड में डेब्यू किया। गुरफतेह पीरजादा और लक्ष्य अभिनीत उनकी पहली फिल्म बेधड़क की घोषणा 2022 में की गई थी। अफसोस की बात है कि इसे रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने विक्रांत की 'आंखों की गुस्ताखियां' से डेब्यू किया।
इब्राहिम अली खान
अमृता सिंह और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने खुशी कपूर के साथ रोमांटिक ड्रामा नादानियां से बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत की। वह करण जौहर की फिल्म सरज़मीन में भी दिखाई दिए, जिसमें काजोल भी थीं। इससे पहले इब्राहिम अली खान ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था।
राशा थडानी
रवीना टंडन की बेटी ने अभिषेक कपूर की फिल्म 'आज़ाद' से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म के गाने 'उई अम्मा' में उनकी मौजूदगी ने इंटरनेट पर धूम मचा दी।
अमन देवगन
फिल्म 'आजाद' से दो स्टार किड्स, राशा और अमन ने डेब्यू किया। अमन देवगन अजय देवगन के भतीजे हैं।
सिमर भाटिया
अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं। यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिलहाल इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। फिल्म में वह अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म परमवीर चक्र से सम्मानित और सेना अधिकारी अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है।
