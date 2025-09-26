जागरण संवाददाता, वाराणसी । Varanasi news today: वाराणसी में जागरण फ‍िल्‍म फेस्‍ट‍िवल की शुरुआत से लेकर धार्म‍िक आयोजनों का दौर द‍ि‍न भर चला। वहीं वाराणसी में सारनाथ में यूनेस्को टीम ने किया दौरा, चंदौली सांसद का घरौनी पर ट‍िप्‍पणी, सपा नेता लालबिहारी यादव की बैठक, राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे पहुंचीं काशी और अर्चना राजभर बनीं जिला विद्यालय निरीक्षक आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल की खबरों में मीरजापुर में मुकेश अंबानी के 'एंतीलिया' को टक्‍कर देती है मीरजापुर की 13 मंजिला ब‍िल्‍ड‍िंग, आजमगढ़ में रेस्टोरेंट में प‍िता ने बेटी और उसके पुरुष म‍ित्र को मार दी गोली, गाजीपुर में सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने 11 दिनों में सुनाई आजीवन कारावास की सजा, OLX से जाल में फंसाकर भाजपा नेता और सहयोगी की हत्या और सोनभद्र में रामलीला के मंच पर हुआ असली व‍िवाह आद‍ि खबरें भी चर्चा में रही हैं।