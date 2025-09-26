Varanasi Top 10 News 26 September : सारनाथ में यूनेस्को टीम, बेटी को पिता ने मार डाला और OLX से फंसाकर हत्या सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
Varanasi top 10 news today शुक्रवार को वाराणसी में जागरण फिल्म फेस्टिवल से लेकर धार्मिक आयोजनों के दौर का दिन रहा। वहीं वाराणसी में सारनाथ में यूनेस्को टीम ने किया दौरा चंदौली सांसद का घरौनी पर टिप्पणी सपा नेता लालबिहारी यादव की बैठक राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे पहुंचीं काशी आदि खबरें चर्चा में रहीं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: वाराणसी में जागरण फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत से लेकर धार्मिक आयोजनों का दौर दिन भर चला। वहीं वाराणसी में सारनाथ में यूनेस्को टीम ने किया दौरा, चंदौली सांसद का घरौनी पर टिप्पणी, सपा नेता लालबिहारी यादव की बैठक, राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे पहुंचीं काशी और अर्चना राजभर बनीं जिला विद्यालय निरीक्षक आदि खबरें चर्चा में रहीं।
वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल की खबरों में मीरजापुर में मुकेश अंबानी के 'एंतीलिया' को टक्कर देती है मीरजापुर की 13 मंजिला बिल्डिंग, आजमगढ़ में रेस्टोरेंट में पिता ने बेटी और उसके पुरुष मित्र को मार दी गोली, गाजीपुर में सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने 11 दिनों में सुनाई आजीवन कारावास की सजा, OLX से जाल में फंसाकर भाजपा नेता और सहयोगी की हत्या और सोनभद्र में रामलीला के मंच पर हुआ असली विवाह आदि खबरें भी चर्चा में रही हैं।
- वाराणसी : बौद्ध तीर्थ स्थालों में एक सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की कवायद को लेकर शुक्रवार को यूनेस्काे की ओर से नामित पुरातात्विक विशेषज्ञ हबीब रजा सारनाथ पहुंचे। पुरातत्व संग्रहालय में रखे राष्ट्रीय चिह्न सिंह शीर्ष, उस पर बने शेर, घोड़ा, हाथी और उसकी चमक को देखा।बोधिसत्व की आदमकद प्रतिमा के इतिहास, हिंदू गैलेरी में रखे शिव द्वारा अंधका सुर वध की विशालकाय प्रतिमा को काफी देर तक देखते रहे। उसके साथ फोटोग्राफी भी की। करीब दो घंटे तक पुरातत्व संग्रहालय में रखे पुरातात्विक अवशेष और पुरातत्व विभाग के व्याख्यान केंद्र में खोदाई में मिले स्मारकों के संरक्षण की स्थिति के फोटो चित्र को देखा।
- वाराणसी : सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मंडलायुक्त वाराणसी से मुलाकात कर एक ज्ञापन पत्र सौंपा। यह मांग उठाई कि गरीब, भूमिहीन एवं वंचित समाज को शीघ्र घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि विगत दिनों आयोजित दिशा समिति वाराणसी की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनपद वाराणसी में ऐसे गरीब परिवार जो कई पीढियों से सरकारी भूमि पर अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है और घरौनी दी जा रही है।
- वाराणसी : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप मौर्य के आवासीय कार्यालय टड़िया, चकबिही वाराणसी में नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद उत्तर प्रदेश लालबिहरी यादव ने क्षेत्रीय विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ बैठक की। इस दौरान आगामी वाराणसी शिक्षक खण्ड एमएलसी चुनाव 2026 के संबंध में गहनता से विचार विमर्श एवं चर्चा किया। किस प्रकार से अधिक से अधिक शिक्षको का फार्म भरवाकर उनका नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित कराया जाय इस पर भी गहन मंथन किया गया।
- वाराणसी : एमएसएमई सेवा पर्व-2025 : विरासत से विकास कार्यक्रम काशी में 28 सितंबर से शुरू होगा। दाे दिवसीय इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे शुक्रवार को दोपहर काशी पहुंचीं। उनका लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर एयरपोर्ट पर लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने स्वागत किया। शोभा ने शाम को लघु उद्योग भारती सिल्क यूनिट कलस्टर मकबूल आलम स्थित पनाया सिल्क इंपोरियम का भ्रमण किया।
- वाराणसी : प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत शुक्रवार को सभी माध्यमिक विद्यालयों में जिला एवं मंडल स्तर पर बालिका को प्रमुख पदों पर आसीन किया गया। एक्स्पोज़र देने के कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, वाराणसी में रानी मुरार कुमारी इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी की कक्षा 12 की छात्रा अर्चना राजभर पुत्री दिलीप राजभर को एक दिन का जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के पद पर आसीन किया गया। बालिका अर्चना राजभर उक्त कार्यक्रम के प्रति बहुत ही उत्साहित थीं।
- मीरजापुर : बनारस से होकर कभी मीरजापुर आप अदलहाट होते हुए गुजरेंगे तो क्षेत्र के श्रुतिहार ग्राम में बना 13 मंजिला मकान आपको दिख सकता है। मकान ऐसा कि पूर्वांचल भर में ऐसी बिल्डिंंग न देखी होगी न कहीं चर्चा में होगी, निर्माण ऐसा कि मुकेश अंबानी की एंतीलिया बिल्डिंंग भी मानों चौंक उठे कि क्या मुजस्समा मीरजापुर में बन गया है। ये घर इसलिए लोगों के बीच मशहूर हो गया क्योंकि यह 13 मंजिला है, समूचे पूर्वांचल में भी 13 मंजिला निजी घर नहीं है। इतना ही नहीं इस घर से जुड़ी कई ऐसी बाते हैं जो हैरान कर देंगी।
- आजमगढ़ : देवगांव कोतवाली के लालगंज बाईपास मार्ग स्थित न्यू वेलकम फेमली रेस्टोरेंट में बाइपास पर काउन्टर के समीप खड़े मसीरपुर गांव निवासी आदित्य सिंह व पकड़खुर्द निवासी अक्षरा सिंह को बाइक पर सवार होकर पहुंचे अक्षरा के पिता नीरज सिंंह ने ही गोली मार दी। डाक्टरों के मुताबिक गोली लड़की के चेहरे में लगकर फंसी हुई थी, जबकि युवक के गर्दन में गोली फंसी हुई है। वहीं इलाज के दौरान बेटी अक्षरा ने दम तोड़ दिया। झूठी इज्जत के नाम पर बेटी के कत्ल के बाद पुलिस इस मामले में अब अभियोग पंजीकृत करने की तैयारी कर रही है।
- गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने सौतेली एक साल की बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 11 दिनों के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़ित बच्ची के पुनर्वास पर खर्च किया जाएगा। घटना 18 जुलाई 2025 की है, जब एक महिला अपनी एक साल की अबोध बच्ची को घर पर छोड़कर धान की रोपाई के लिए गई थी। शाम को जब वह वापस लौटी, तो उसने देखा कि बच्ची रो रही थी और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था।
- भिवाड़ी/बलिया : उत्तर प्रदेश में बलिया के भाजपा नेता अशोक सिंह व उनके मैकेनिक विकास कुमार की हत्या के मामले का पर्दाफाश हो गया है। राजस्थान पुलिस ने हत्याकांड में शामिल छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपितों ने ओएलएक्स पर जनरेटर बेचने का विज्ञापन डालकर भाजपा नेता को जाल में फंसाया और फिर उन्हें बुलाकर अपहरण कर लिया। आरोपितों ने सात लाख उनके खाते से निकलवाने के बाद जब अशोक सिंह ने अन्य खातों की जानकारी नहीं दी तो उनकी व सहयोगी की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उनके शव 50 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर एरिया में अलग-अलग कुएं में फेंक दिया।
- सोनभद्र : स्थानीय बीजपुर बाजार के सब्जी मंडी में आयोजित रामलीला मंचन के दौरान गुरुवार की रात धनुष यज्ञ के बाद प्रभु राम और सीता के विवाह का मंचन किया गया। इस अवसर पर तीन जरूरतमंद कन्याओं का विवाह पूरे उत्साह के साथ आयोजकों द्वारा संपन्न किया गया। इस विवाह समारोह का आयोजन अजीरेश्वर धाम परमार्थ जन सेवा ट्रस्ट के न्यासकर्ता अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बघेल ने किया। उन्होंने दो कन्याओं के विवाह का सारा सामान अपनी ओर से प्रदान किया, जबकि एक कन्या का सामान पूजा समिति द्वारा जुटाया गया, जिसमें बाजार के व्यवसायियों ने भी सहयोग दिया।
