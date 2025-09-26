Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गरीबों को घरौनी से वंचित कर नागरिकता संदिग्ध बनाने की साजिश : वीरेंद्र सिंह

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:07 PM (IST)

    चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सपा प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी मंडलायुक्त से मिलकर गरीबों को शीघ्र घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को घरौनी से वंचित किया जा रहा है ताकि उनकी नागरिकता संदिग्ध बनाकर मतदाता सूची से नाम हटाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    वीरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने प्रक्रिया शुरू नहीं की तो वे आंदोलन करेंगे।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मंडलायुक्त वाराणसी से मुलाकात कर एक ज्ञापन पत्र सौंपा। यह मांग उठाई कि गरीब, भूमिहीन एवं वंचित समाज को शीघ्र घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि विगत दिनों आयोजित दिशा समिति वाराणसी की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनपद वाराणसी में ऐसे गरीब परिवार जो कई पीढियों से सरकारी भूमि पर अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है और घरौनी दी जा रही है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गरीबों को शीघ्र घरौनी उपलब्ध कराया जाए ताकि गरीब समाज विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समय अपनी नागरिकता साबित कर सके।

    इसके पश्चात वीरेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ वाराणसी सर्किट हाउस के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज मंडलायुक्त श्री एस. राजलिंगम से मुलाकात कर उनसे मांग की गई कि गरीब, भूमिहीन एवं वंचित समाज को शीघ्र घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।

    उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबों को घरौनी से वंचित कर उनकी नागरिकता संदिग्ध बनाने की साजिश रची जा रही है, ताकि उनके नाम मतदाता सूची और राशन कार्ड से हटाया जा सके। उनको सरकार से मिलने वाली सहायता चाहे वह पांच किलो राशन हो या किसान, महिलाओं तथा बुजुर्गों को मिलने वाले पेंशन के साथ सरकार द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं से वंचित किया जा सके, साथ ही उन्हें संविधान प्रदत्त आरक्षण से भी वंचित किया जा सके।

    उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार गरीबों को घरौनी देने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ नहीं करती है तो वह आंदोलन को मजबूर होंगे। हम सभी जनप्रतिनिधि मजबूर होकर चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का विरोध एवं बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। प्रतिनिधिमण्डल एवं पत्रकार वार्ता में सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, जिलाध्यक्ष चंदौली सत्यनारायण राजभर, जिलाध्यक्ष जौनपुर राकेश मौर्य, जिलाध्यक्ष गाज़ीपुर गोपाल यादव एवं जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट शामिल थे।