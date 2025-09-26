गरीबों को घरौनी से वंचित कर नागरिकता संदिग्ध बनाने की साजिश : वीरेंद्र सिंह

चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सपा प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी मंडलायुक्त से मिलकर गरीबों को शीघ्र घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को घरौनी से वंचित किया जा रहा है ताकि उनकी नागरिकता संदिग्ध बनाकर मतदाता सूची से नाम हटाया जा सके।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मंडलायुक्त वाराणसी से मुलाकात कर एक ज्ञापन पत्र सौंपा। यह मांग उठाई कि गरीब, भूमिहीन एवं वंचित समाज को शीघ्र घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने बताया कि विगत दिनों आयोजित दिशा समिति वाराणसी की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनपद वाराणसी में ऐसे गरीब परिवार जो कई पीढियों से सरकारी भूमि पर अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है और घरौनी दी जा रही है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गरीबों को शीघ्र घरौनी उपलब्ध कराया जाए ताकि गरीब समाज विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समय अपनी नागरिकता साबित कर सके।

इसके पश्चात वीरेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ वाराणसी सर्किट हाउस के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज मंडलायुक्त श्री एस. राजलिंगम से मुलाकात कर उनसे मांग की गई कि गरीब, भूमिहीन एवं वंचित समाज को शीघ्र घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबों को घरौनी से वंचित कर उनकी नागरिकता संदिग्ध बनाने की साजिश रची जा रही है, ताकि उनके नाम मतदाता सूची और राशन कार्ड से हटाया जा सके। उनको सरकार से मिलने वाली सहायता चाहे वह पांच किलो राशन हो या किसान, महिलाओं तथा बुजुर्गों को मिलने वाले पेंशन के साथ सरकार द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं से वंचित किया जा सके, साथ ही उन्हें संविधान प्रदत्त आरक्षण से भी वंचित किया जा सके।