आजमगढ़ में रेस्टोरेंट में पिता ने बेटी और उसके पुरुष मित्र को मार दी गोली, बेटी की इलाज के दौरान मौत
आजमगढ़ के एक रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े आदित्य सिंह और अक्षरा सिंह को गोली मार दी। गोली मारने वाले की पहचान अक्षरा के पिता के तौर पर हुई है। लालगंज बाईपास मार्ग पर स्थित न्यू वेलकम फेमली रेस्टोरेंट में हुई इस घटना के बाद दोनों घायलों को गंभीर हालत में बीएचयू रेफर किया गया है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। देवगांव कोतवाली के लालगंज बाईपास मार्ग स्थित न्यू वेलकम फेमली रेस्टोरेंट में बाइपास पर काउन्टर के समीप खड़े मसीरपुर गांव निवासी आदित्य सिंह व पकड़खुर्द निवासी अक्षरा सिंह को बाइक पर सवार होकर पहुंचे अक्षरा के पिता नीरज सिंंह ने ही गोली मार दी।
डाक्टरों के मुताबिक गोली लड़की के चेहरे में लगकर फंसी हुई थी, जबकि युवक के गर्दन में गोली फंसी हुई है। वहीं इलाज के दौरान बेटी अक्षरा ने दम तोड़ दिया। झूठी इज्जत के नाम पर बेटी के कत्ल के बाद पुलिस इस मामले में अब अभियोग पंजीकृत करने की तैयारी कर रही है। जबकि वारदात के बाद अक्षरा के फरार माता पिता की पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस ने बताया
#Azamgarh: थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्गत न्यू वेलकल फैमिली रेस्टोरेन्ट में पिता ने अपनी पुत्री व पुरूष मित्र को मारी गोली, गम्भीर हालत में दोनो को BHU किया गया रेफर, उच्चाधिकारीगण ने किया घटना स्थल का निरीक्षण, अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है, के सम्बन्ध में #Spcityazh की बाइट। pic.twitter.com/SIREe9p1Dh— AZAMGARH POLICE (@azamgarhpolice) September 26, 2025
दोनों को गम्भीर हाल में सौ सैय्या सयुक्त चिकित्सालय लालगंज ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू के लिए रेफर कर दिया। गोली चलने की घटना से क्षेत्र में हलचल मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस अस्पताल भेजवाने के साथ ही पड़ताल में जुट गई है। जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित नीरज सिंह मौके से अपने पत्नी के साथ फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार शुक्रवार को दोनों घर से विद्यालय जाने के लिए निकले थे। दोपहर लगभग 1.30 बजे दोनों लालगंज बाईपास स्थित न्यू वेलकम फेमिली रेस्टोरेंट मे थे। उसी समय पिता अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेन्ट पर पहुंचे और विवाद शुरू हो गया।
वारदात के बाबत अपर पुलिस अधीक्षक नगर, मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्गत न्यू वेलकल फैमिली रेस्टोरेन्ट में पिता ने अपनी पुत्री व पुरुष मित्र को गोली मारी। दोनों को गंभीर स्थिति में बीएचयू रेफर कर दिया गया है। जहां दोनों की स्थिति चिंंताजनक बनी हुई है।
शुक्रवार को देवगांव कोतवाली के लालगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के न्यू वेलकम फेमिली रेस्टोरेन्ट में बाईपास मार्ग लालगंज पर स्थित काउन्टर के समीप खड़े लड़की व लड़के को लड़की के पिता ने ही लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी तो मौके पर हड़कंप मच गया।
वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लड़की के साथ मां और युवक भी मौजूद थे। उन लोगों ने रेस्टोरेंट में भोजन का आर्डर भी दिया था। इस बीच लड़की के पिता ने आकर सभी से झड़प और मारपीट करना शुरू कर दिया। पहले बेटी पर भी हाथ उठाया और झड़प के दौरान गुस्से में पहले युवक को थप्पड़ मारा और फिर गोली मार दी। इसके बाद बेटी को भी मारा पीटा और फिर लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर झोंक दिया।
युवक की पहचान देवगांव कोतवाली के मसीरपुर गांव निवासी आदित्य सिंह और युवती की पहचान अक्षरा सिंह निवासी पकड़ी खुर्द गांव के तौर पर की गई है। दोनों को ही रेस्टोरेन्ट के काउण्टर के समीप काफी करीब से अक्षरा के पिता ने ही लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी। गम्भीर रूप से घायलों को संयुक्त चिकित्सालय लालगंज ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेण्टर बीएचयू के लिए रेफर कर दिया।
जबकि जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से लेकर वहां से गुजरने वाले रास्ते के आसपास नाकाबंदी करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज तलाशनी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गोली मारने वाले अक्षरा के पिता ही थे। वहीं पुलिस पूछताछ के साथ ही वारदात की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। हालांकि पुलिस की थ्योरी में प्रारंभिक आरोपित पिता को ही माना जा रहा है जो बेटी के पुरुष मित्र के साथ रेस्टोरेंट में आने से नाराज थे।
मौके पर काफी विवाद भी हुआ। जहां लोगों ने पारिवारिक विवाद मानकर पहले दूरी बनाई मगर गोली चलने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना देने के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं डाक्टरों के जवाब देने की वजह से दोनों को ही गंभीर हाल में बीएचयू रेफर कर दिया गया है।
मौके पर हुआ ड्रामा
विवाद के दौरान पुत्री व युवक को साथ देखते ही पिता ने युवक को थप्पड जड़ गया। से मारा व फिर लाइसेन्स रिवाल्वर निकालकर युवक को गोली मारी। गोली लगने के बार आदित्य बाहर भागा जिसके बाद पिता ने अपनी पुत्री को पीटते हुए भी गोली मार दी। वहीं अक्षरा की मां ने बेटी को बचाने का प्रयास किया लेकिन पिता ने मां की एक न सुनी और पुत्री को भी करीब से गोली मार दिया।
डाक्टर के मुताबिक गोली लड़की के चेहरे में लगकर फंसी है, जबकि युवक के गर्दन में फंसी हुई है। हालत गंभीर देख डाक्टर ने दोनों को रेफर कर दिया। एसपी सिटी ने बताया कि किशोरी के पिता ने ही गोली मारी है। घटना के संबंध में अभी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज है। मौके पर एसपी सिटी मधुबन सिंह, क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडेय सहित देवगांव थाने की पुलिस उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।