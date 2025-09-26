Language
    केंद्रीय एमएसएमई व श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे पहुंचीं काशी

    By Mukesh Chandra Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:25 PM (IST)

    केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे 28 सितंबर से काशी में शुरू होने वाले एमएसएमई सेवा पर्व-2025 विरासत से विकास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचीं। उन्होंने लघु उद्योग भारती सिल्क यूनिट कलस्टर का भ्रमण किया और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मेडिकल कालेज का निरीक्षण किया।

    श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे शुक्रवार को दोपहर काशी पहुंचीं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। एमएसएमई सेवा पर्व-2025 : विरासत से विकास कार्यक्रम काशी में 28 सितंबर से शुरू होगा। दाे दिवसीय इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे शुक्रवार को दोपहर काशी पहुंचीं।

    उनका लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर एयरपोर्ट पर लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने स्वागत किया। शोभा ने शाम को लघु उद्योग भारती सिल्क यूनिट कलस्टर मकबूल आलम स्थित पनाया सिल्क इंपोरियम का भ्रमण किया। साथ ही पांडेयपुर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ईएसआइसी मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल का निरीक्षण किया।

    वे रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 27 सितंबर को शाम को समूह की महिलाओं के साथ संवाद और सर्किट हाउस में एमएसएमई में जीएसटी विषय पर आयोजित चर्चा कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद 28 सितंबर को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सिगरा में एमएसएमई सेवा पर्व के तहत पीएम विश्वकर्मा व खादी सम्मेलन में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री जीतन राम मांझी भी भाग ले सकते हैं। हालांकि अभी प्रोटोकाल नहीं आया है।