वाराणसी में एमएलसी चुनाव 2026 को लेकर सपा नेता लालबिहारी यादव ने की बैठक

वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता लालबिहारी यादव ने आगामी एमएलसी चुनाव 2026 के लिए क्षेत्रीय विद्यालय प्रबंधकों के साथ बैठक की। उन्होंने शिक्षकों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने पर जोर दिया। लाल बिहारी यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा के स्तर को गिराने और शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले करने का आरोप लगाया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप मौर्य के आवासीय कार्यालय टड़िया, चकबिही वाराणसी में नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद उत्तर प्रदेश लालबिहरी यादव ने क्षेत्रीय विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ बैठक की। इस दौरान आगामी वाराणसी शिक्षक खण्ड एमएलसी चुनाव 2026 के संबंध में गहनता से विचार विमर्श एवं चर्चा किया। किस प्रकार से अधिक से अधिक शिक्षको का फार्म भरवाकर उनका नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित कराया जाय इस पर भी गहन मंथन किया गया।

नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में शिक्षा का स्तर काफी बदतर हो गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत जो भी विद्यालय खुले हैं उसमें एक या दो शिक्षक ही है। ऐसे राजकीय विद्यालयों में दो टीचर मिलकर कौन सा विषय पढ़ाएंगे।

यहां पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीयो की नियुक्ति नहीं हुई है। वर्तमान भाजपा सरकार ने मान्यता के शर्तों को जान बूझकर कठिन बना कर शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। अब आम आदमी जो किसी भी जाति धर्म का हो वह वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता क्योंकि पहले मान्यता के लिए मान्यता शुल्क 38 हजार रुपए हुआ करता था जिसे बढ़ाकर अब 11 लाख रुपए कर दिया गया है।