अर्चना राजभर बनीं एक दिन की वाराणसी की जिला विद्यालय निरीक्षक तो जोया राइन बनीं प्रधानाचार्य

वाराणसी में मिशन शक्ति 5.0 के तहत रानी मुरार कुमारी इंटर कॉलेज की छात्रा अर्चना राजभर को एक दिन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया। अर्चना ने कार्यालय के सभी सहायकों से परिचय लिया और समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ़-सफाई पर भी जोर दिया। अर्चना ने बीटेक करके इंजीनियर बनने का लक्ष्य बताया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत शुक्रवार को सभी माध्यमिक विद्यालयों में जिला एवं मंडल स्तर पर बालिका को प्रमुख पदों पर आसीन क‍िया गया। एक्स्पोज़र देने के कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, वाराणसी में रानी मुरार कुमारी इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी की कक्षा 12 की छात्रा अर्चना राजभर पुत्री दिलीप राजभर को एक दिन का जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के पद पर आसीन किया गया। बालिका अर्चना राजभर उक्त कार्यक्रम के प्रति बहुत ही उत्साहित थीं।

एक दिन की जिला विद्यालय निरीक्षक अर्चना राजभर ने कार्यालय के सभी पटल सहायकों को बुलाकर उनका परिचय लिया तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही एक- एक करके सभी स्टाफ को समय से अपने-अपने सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी लोगों को अपने कार्यालय तथा अपने घर के आसपास साफ सफाई करने का निर्देश दिया।

अर्चना राजभर ने अपने बारे में बताया कि इंटरमीडिएट के बाद मेरा लक्ष्य बीटेक करके इंजीनियरिंग सेवा में जाने का है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्यालय में बालिकाओं को एक दिन का प्रधानाचार्य बनाते हुए मिशन शक्ति पेज 5.0 के अंतर्गत उन सभी माध्यमिक विद्यालय में जहां बालिकाओं का नामांकन है वहां आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किया गया।

इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक राजन सिंह, प्रधानाचार्या रानी मुरार इंटर कॉलेज डॉ. ममता, अनुज पांडे, राजेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, महर्षि राज, धर्मेंद्र राव जैसल, श्री मनीष कुमार शुक्ला, विशाल ल्यूक तथा अन्य पटल सहायक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के उपस्थित रहे।