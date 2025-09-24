Varanasi Top 10 News 24 September : जेई रिश्वत लेते पकड़ाया, करंट से दो छात्राओं की मौत, दारोगा ने चुनरी चुराई सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
Varanasi top 10 news today वाराणसी में रिश्वत लेने पर जेई पर कार्रवाई के अलावा आइ लव मोहम्मद अभियान पर हंगामा और नवरात्र के आयोजनों के साथ अन्य खबरें चर्चा में बनी रहीं। मीरजापुर में प्रमुख आयोजनों केअलावा दारोगा द्वारा चुनरी चुराने की घटना भी चर्चा में दिन भर रही।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी सहित कई पूर्वांचल के जिलों में बुधवार को महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। वाराणसी में नवरात्र के आयोजन के अलावा कई अन्य खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।
काशी में छात्राओं ने बनाई 'मोदी रिंग', 'मयूरी' ने दहेज में ली कार, वाराणसी में चाचा तीन दिन से कर रहा था अश्लील हरकत, वाराणसी में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया बिजली विभाग का जेई, योग विज्ञान केंद्र की शासी परिषद के सदस्य बने संपूर्णानंद संस्कृत विवि के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा इसके अलावा काशी में 'आई लव मोहम्मद' जुलूस से हंगामा, आदि की खबरें चर्चा में रहीं।
पूर्वांचल के जिलों में शाहजहांपुर में आनलाइन ठगों ने बलिया के भाजपा नेता व साथी की हत्या कर कुएं में फेंके शव, बलिया में बीच सड़क पर जलजमाव में उतरे करंट से दो स्कूली छात्राओं की दर्दनाक मौत, मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी पर गायिका और पति सहित छह लोग गिरफ्तार, विंध्यधाम में दारोगा पर दुकान से चुनरी चोरी का आरोप आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
क्लिक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें -
- वाराणसी : काशी की पांच छात्राओं ने ऐसी रिंग बनाई जो किसी भी अनहोनी पर लोकेशन के साथ ही तुरंत पुलिस हेल्प लाइन 112 व परिजन को अलर्ट कर देगी। साथ ही इसमें हाईवोल्टेज का पावर भी है, जिसे टच कराने पर सामने वाले को झटका भी देगी। ये छात्राएं हैं शीतला चिल्ड्रेन सकूल लोहता की। इस टीम में श्रेया, जीविका मौर्या, सौम्या, आरोही, अदिती शामिल हैं। छात्राओं ने बताया कि इस रिंग का नाम मोदी रिंग, स्मार्ट, वूमेन सेफ्टी नाम दिया है। इसके प्रयोग से बच्चियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी बल्कि पुलिस को भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
एक क्लिक में पढ़ें पहली खबर : काशी में छात्राओं ने बनाई 'मोदी रिंग', अनहोनी पर लोकेशन संग पुलिस और परिजन को करेगी अलर्ट
- वाराणसी : कैंट पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मयूरी कक्कड़, निवासी खड़खड़ी, हरिद्वार और उसके पिता अनिल कक्कड़ तथा भाई मयूर कक्कड़ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इन्होंने आकाश चंद्रा, निवासी नारायणपुर, तरना, शिवपुर को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये और एक कार की ईएमआई के नाम पर ठग लिया। जानकारी के अनुसार, 2020 में वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से आकाश की मुलाकात मयूरी कक्कड़ से हुई थी। बातचीत बढ़ने पर दोनों ने शादी का निर्णय लिया और उनके परिवार भी इस पर सहमत हो गए।
एक क्लिक में पढ़ें दूसरी खबर : 'मयूरी' ने दहेज में ली कार, लड़का किश्तें भरता रहा और शादी की डेट टलती रही, फिर एक दिन...
- वाराणसी : कैंट थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में चचरे भाई की लड़की ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। मामला जब कैंट थाने पहुँचा, तो पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। पीड़िता ने स्वयं चाचा अनिल के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। परिवार में ही इस प्रकार की छेड़खानी का मामला सामने आने के बाद परिजन भी हैरान हैं। पीड़िता की तहरीर के अनुसार, चाचा अनिल पिछले तीन दिनों से उसे घर में आते-जाते छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों से परेशान कर रहे हैं।
एक क्लिक में पढ़ें तीसरी खबर : वाराणसी में चाचा तीन दिन से कर रहा था अश्लील हरकत, आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार
- वाराणसी : बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एंटी करप्शन टीम ने एक जूनियर इंजीनियर (जेई) को रंगे हाथों पकड़ लिया। यह घटना वाराणसी के बड़ागांव क्षेत्र के अनेई उपकेंद्र पर हुई, जहां जेई ने अपने क्षेत्र के मेगा बिजली कैंप को छोड़कर 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने का प्रयास किया। रिश्वत लेते समय काजीसराय में एंटी करप्शन टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में शिकायतकर्ता चन्द्र भान सिंह ने अनेई लच्छीरामपुर निवासी के बिजली कनेक्शन के लिए रिपोर्ट लगाने के नाम पर जेई से रिश्वत मांगने की शिकायत की थी।
एक क्लिक में पढ़ें चौथी खबर : वाराणसी में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया बिजली विभाग का जेई, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई
- वाराणसी : संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व सौंपा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रो. शर्मा को अंतर विश्वविद्यालयीय योग विज्ञान केंद्र (आइयूसी-वाइएस) की शासी-परिषद् का सदस्य नामित किया गया है। यह नामांकन देश भर के चार कुलपतियों की श्रेणी में किया गया है और इसका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। अंतर विश्वविद्यालयीय योग विज्ञान केंद्र की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य योग-शिक्षा के ज्ञान-आधार को सुदृढ़ करना तथा यौगिक-विज्ञान के क्षेत्र में नवीन शोध एवं विकास को प्रोत्साहित करना है।
एक क्लिक में पढ़ें पांचवीं खबर : योग विज्ञान केंद्र की शासी परिषद के सदस्य बने संपूर्णानंद संस्कृत विवि के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा
- वाराणसी : सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा में एक दिन पूर्व से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कुछ नाबालिग हाथ में "आई लव मोहम्मद" का पोस्टर लेकर सड़क पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। इस जुलूस पर आपत्ति जताते हुए काशी के धर्माचार्य ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जगद्गुरु बालकदेवाचार्य ने कहा कि काशी भगवान शिव की नगरी है और यहां केवल महादेव का नाम गूंजता है।
एक क्लिक में पढ़ें छठवीं खबर : काशी में 'आई लव मोहम्मद' जुलूस से हंगामा, धर्माचार्य ने की गिरफ्तारी की मांग, जारी किया 'आइ लव महादेव' का पोस्टर
- भिवाड़ी/बलिया : उत्तर प्रदेश में बलिया के भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह व उनके बाइक शोरूम के मैकेनिक विकास कुमार की राजस्थान के शाहजहांपुर में आनलाइन ठगी करने वाले गिरोह ने हत्या कर दी। दोनों के शव को जौनायचा खुर्द गांव के अलग-अलग कुएं में फेंक दिया।शातिर बदमाशों ने दोनों को नौ लाख रुपये की कीमत का जनरेटर तीन लाख रुपये में बेचने के बहाने बुलाया था। इसके बाद दोनों को पहले एक दिन गुरुग्राम और फिर कोटपूतली में घुमाया गया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। दोनों के लापता होने का पता चलने पर बलिया पुलिस ने लोकेशन ट्रेक कर राजस्थान पुलिस से संपर्क साधा।
एक क्लिक में पढ़ें सातवीं खबर : शाहजहांपुर में आनलाइन ठगों ने बलिया के भाजपा नेता व साथी की हत्या कर कुएं में फेंके शव
- बलिया : शहर से सटे न्यू जीराबस्ती गांव में करेंट की चपेट में आने से दो बहनों की मौत हो गई। दोनों धरहरा स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़कर घर लौट रही थीं, इस बीच सड़क पर हुए जलजमाव में उतरे करेंट की चपेट में आने से मौके पर ही आंचल यादव (17) एवं अल्का यादव (12) की मौत हो गई।स्थानीय लोगों के अनुसार रोज की तरह दोनों बहनें स्कूल से पढ़कर अपने घर की ओर से लौट रही थीं। इसी दौरान जलजमाव से होकर गुजरने के दौरान दोनों ही उसमें प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गईं। दोनों की मौत होने के बाद स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
एक क्लिक में पढ़ें आठवीं खबर : बलिया में बीच सड़क पर जलजमाव में उतरे करंट से दो स्कूली छात्राओं की दर्दनाक मौत
- मीरजापुर : मां दुर्गा के बारे में अशब्द शब्दों का प्रयोग करने वाली महिला व उसके पति सहित छह लोगों को पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने पर मड़िहान थाने में आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। हिन्दू सभा की ओर से आक्रोश जताने आरोपितों की गिरफ्तारी की गई। मीरजापुरम में मां दुर्गा के बारे में अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डालने वाली यूट्यूब चैनल की गायिका सरोज सरगम व उसके पति को देर रात पुलिस ने मड़िहान से गिरफ्तार कर लिया।
एक क्लिक में पढ़ें नौवीं खबर : मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी पर गायिका और पति सहित छह लोग गिरफ्तार, वीडियो यूट्यूब पर किया था अपलोड
- मीरजापुर : शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार को विंध्यवासिनी मंदिर के निकट न्यू वीआइपी रोड पर एक दुकान में एक दारोगा द्वारा चुनरी चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो के प्रसारित होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चूंकि यह मामला पुलिस से संबंधित है, इसलिए पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच के नाम पर दुकानदार को समझाने में जुट गए हैं। कोतवाल वेद पांडेय ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।
एक क्लिक में पढ़ें दसवीं खबर : विंध्यधाम में दारोगा पर दुकान से चुनरी चोरी का आरोप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप, देखें वीडियो...
