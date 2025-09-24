जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी सह‍ित कई पूर्वांचल के ज‍िलों में बुधवार को महत्‍वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। वाराणसी में नवरात्र के आयोजन के अलावा कई अन्‍य खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।

काशी में छात्राओं ने बनाई 'मोदी रिंग', 'मयूरी' ने दहेज में ली कार, वाराणसी में चाचा तीन द‍िन से कर रहा था अश्‍लील हरकत, वाराणसी में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया बिजली विभाग का जेई, योग विज्ञान केंद्र की शासी परिषद के सदस्य बने संपूर्णानंद संस्कृत विवि के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा इसके अलावा काशी में 'आई लव मोहम्मद' जुलूस से हंगामा, आद‍ि की खबरें चर्चा में रहीं।